به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلیمانی مدیرکل دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر از رونمایی «سامانه جامعه اطلس قرآنی کشور» خبر داد و گفت: جانمایی تمام مؤسسات حاضر در «سامانه حمد» در این اطلس مشخص شده است، مؤسسات موجود در این سامانه نیز خدمات مختلف اعم از دوره‌های آموزشی حفظ، روخوانی و روان‌خوانی را ارائه می‌دهند. همچنین برخی خدمات مؤسسات نیز هم جدای از عموم مردم برای سایر مؤسسات قرآنی نیز قابل استفاده است مثل امکانات استودیویی که برخی مؤسسات دارند.

مدیرکل دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم در مورد تعداد مؤسسات حاضر در این سامانه نیز افزود: در «سامانه حمد» اطلاعات ۳ هزار و چهارصد مؤسسه بارگذاری شده که حدوداً ۲ هزار مؤسسه آن در «سامانه جامعه اطلس قرآنی کشور» به مخاطبین قرآنی خدمات می‌دهند.

سلیمانی بیان کرد: البته فراخوانی هم دادیم که پس از رونمایی از «سامانه جامعه اطلس قرآنی کشور» مؤسسات وظیفه دارند اطلاعات خود را تکمیل کنند و برخی از مؤسسات هم که اطلاعات خود را قرار ندادند باید اطلاعات خود را تکمیل کنند.

وی در ادامه در خصوص نوآوری‌های قرآنی نیز بیان کرد: یک تکلیفی از سوی شورای عالی فرهنگ قرآنی به ما واگذار شد که براساس آن کارگروه توسعه صنایع خلاق و دانش‌بنیان قرآنی را تشکیل دادیم و حدوداً ۶ جلسه این کارگروه تشکیل شد و نمایندگان دستگاه‌های قرآنی که در حوزه صنایع نرم و خلاق فعالیت داشتند به جلسات آمده و حتی مؤسسات خلاق و دانش‌بنیانی که از معاونت علمی ریاست جمهوری مجوز گرفته و در حوزه‌های قرآنی فعال بودند پای کار آمدند و موضوعات مختلف به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد.

مدیرکل دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم ابراز کرد: ماحصل این جلسات نهایتاً تدوین یک سند کاربردی پیشنهادی شد که براساس آن وظایف تمام دستگاه‌ها در آن مشخص شده است. قرار است این سند در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم طرح و بررسی شود و پس از تصویب توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دستگاه‌های مورد نظر ابلاغ خواهد شد.

سلیمانی در ادامه در مورد مردمی‌سازی فعالیت‌های قرآنی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی خودشان به صورت مستقیم خیلی از فعالیت‌ها را نمی‌توانند انجام دهند، مثلاً اگر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهیم دوره‌های آموزشی بگذاریم خودمان به صورت مستقیم امکان برگزاری دوره‌ها را نداریم و بازوهای قرآنی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی مجوز گرفتند این کار را انجام می‌دهند.

وی یادآور شد: البته جلسات کارگروه مردمی‌سازی فعالیت‌های قرآنی نیز در حال برگزاری است و مشاوره‌هایی که خود مؤسسات مردمی به ما ارائه می‌دهند در کارگروه مطرح و چنانچه مناسب باشد مصوب شده و به سایر دستگاه‌ها هم ابلاغ می‌کنیم.

مدیرکل دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم در پایان در مورد برگزاری سلسله نشست‌های حکمرانی قرآنی نیز تصریح کرد: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه سطح یعنی دولت قرآنی، امور قرآنی و فعالیت‌های قرآنی در حال کار هستیم، در سطح دولت قرآنی ما موظف هستیم تا کاری کنیم که تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی بر مبنای قرآن کریم حکمرانی کنند و هر تصمیم‌گیری که جاری می‌شود بر مبنای قرآن باشد و از این رو با تدبیر معاون قرآن و عترت سلسله نشست‌های حکمرانی قرآنی برگزار شده است که تا به امروز شخصیت‌های مختلف دولتی در این جلسات حضور پیدا کردند.

سلیمانی در پایان گفت: حکمرانی قرآنی باید در دولتمردان این گفتمان را ایجاد کند که تمام تصمیمات‌شان بر پایه قرآن باشد. از این رو تا به امروز موضوعات مختلف در نشست‌های حکمرانی قرآنی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است.