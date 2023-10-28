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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۴

دادستان چهارباغ خبر داد؛

مقابله با تغییر کاربری ۱۹۰ هکتار در چهارباغ

مقابله با تغییر کاربری ۱۹۰ هکتار در چهارباغ

چهارباغ- دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ گفت: در ضمن مقابله با تغییر کاربری ۱۹۰ هکتار از اراضی زراعی در این شهرستان، ۳۲ ویلا اعمال قانون شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور صفری دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با اعلام اجرای دو عملیات مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در این حوزه قضائی گفت که در این اقدامات که در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بود از تغییر کاربری ۱۹۰ هکتار جلوگیری شد.

وی اضافه کرد: این اقدام به تغییر کاربری در «روستای ملک آباد» بخش مرکزی و «سنقرآباد» و «محمدآباد افشار» بخش رامجین چهارباغ در حال انجام بود که قانون در حضور نماینده دادستان، مدیر جهاد کشاورزی و عوامل انتظامی شهرستان چهارباغ به اجرا گذاشته شد.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ ارزش اراضی آزادسازی شده را نزدیک به ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بیان کرد و متذکر شد: در این اقدام ۱۲۵ مورد دیوارکشی ،۳۲ مورد ویلا و بنای غیرمجاز، دپوی مصالح به تعداد ۶۰ مورد، آلاچیق ۱۱ مورد، استخر ۱۲ مورد و محوطه سازی ۵۲ مورد اعمال قانون و اراضی آزادسازی شد.

کد مطلب 5923476

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