سقوط آزاد بیش از ۵۰ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش بیش از ۵۰ هزار واحدی مواجه شد تا حمایت ۲ میلیون واحد را از دست بدهد. ارزش معاملات خرد عدد ۴,۶۹۳ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۶ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۱۵ درصد افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۴۴۴ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هشتمین روز متوالی با ثبت رقم ۱,۲۱۵ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۹۸۱ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۶۱۴ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید ۱۵ میلیارد تومان است که کاهش ۶۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۴۱۱ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۹۶۶ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۳۴۷ میلیارد تومان (۱.۱ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات ۳۳۹ میلیارد تومان (۱.۱ برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات ۳۱۵ میلیارد تومان (۰.۸ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات ۱۱۸ میلیارد تومان (۴.۳ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات ۱۵۸ میلیارد تومان (۲.۷ برابر میانگین هفتگی) و گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات ۱۴۶ میلیارد تومان (۲.۲ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

