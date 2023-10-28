سفر پرماجرای پرسپولیس به انزلی با هواپیما و اتوبوس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۶ فردا یکشنبه میهمان ملوان در ورزشگاه سیروس قایقران شهر انزلی است.

اعضای این تیم ظهر امروز تمرین خود را در ورزشگاه شهید کاظمی پشت سر گذاشتند و سپس راهی فرودگاه مهرآباد شدند تا با هواپیما راهی رشت شده و از آنجا با دو دستگاه اتوبوس راهی شهر انزلی شوند و در یکی از هتل‌های این شهر اقامت کنند.

کاروان پرسپولیس قرار است صبح فردا تمرین سبکی را در محوطه هتل برگزار کرده تا خود را برای دیدار با انزلی آماده کند. کاروان این تیم پس از بازی با انزلی دوباره راهی رشت شده و به تهران باز خواهند گشت تا برای دیدارهای فشرده بعدی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ریکاوری مناسب داشته باشند.