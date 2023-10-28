به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی کسب نتایج درخشان توسط کاروان ورزشی اعزامی کشورمان به مسابقات پاراآسیایی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دستاوردهای ارزشمند و نتایج افتخارآمیز جانبازان و معلولان قهرمان کشورمان با عنوان کاروان فرزندان ایران در چهارمین دوره بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، بار دیگر شادی و مباهات را برای ملت سرافراز ایران به ارمغان آورد.

فرزندان برومند و پرتوان کشورمان با استعانت از خداوند متعال، علی‌رغم سختی‌ها و دشواری‌های جسمانی، با اراده‌ای راسخ، ضمن تاریخ‌سازی در کسب عنوان دوم آسیایی به‌همراه مدال‌های رنگارنگ در این آوردگاه سخت و دشوار و رویارویی با حریفان، توانمندی و قدرت خویش توأم با روحیه معنوی را به اثبات رسانیدند.

اینجانب با عرض تبریک و خداقوت به تمامی مدال آوران، ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و سایر اعضای کاروان در این رقابت‌ها و تشکر از تلاش‌های کمیته ملی پارالمپیک، امیدوارم همواره شاهد حضور موفقیت‌آمیز جوانان عزیزمان در میادین ورزشی باشیم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی