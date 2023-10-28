به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، برنامه جهانی غذای سازمان ملل طی بیانیه‌ای تاکید کرد که روزانه باید ۴۰ تریلی حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شوند تا دامنه عملیات انسان دوستانه خود را گسترش دهد.

در این بیانیه آمده است: برای اینکه طی ۲ ماه آینده به ۱.۱ میلیون نفر از مردم نوار غزه کمک غذایی برسانیم باید روزانه ۴۰ تریلی حامل کمک‌های بشردوستانه وارد این منطقه شود.

بر اساس این بیانیه، مردم غزه برای رفع نیازهای گسترده خود به کمک‌های مستمر نیاز دارند و سوخت نه تنها برای نانوایی‌ها بلکه برای مکان های مربوطه نیز مورد نیاز است.

شب گذشته نوار غزه شاهد وحشیانه ترین و جنون آمیزترین حملات هوایی و توپخانه ای و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی بود به طوریکه مانند همیشه تل آویو در این حملات از بمب‌های حاوی فسفر سفید استفاده کرد.

منابع صهیونیستی ساعاتی پیش اذعان کردند که از لبنان به سوی مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه زرعیت در الجلیل غربی موشک ضدتانک شلیک شده است.

این منابع در عین حال مدعی پاسخ نظامیان صهیونیست به حملات مقاومت شدند.

رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که آژیر هشدار در الجلیل غربی به صدا درآمده و چند موشک در منطقه زرعیت سقوط کرده است.