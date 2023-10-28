  1. سیاست
  2. دولت
۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۱۹

با صدور پیامی صورت گرفت؛

پیام تبریک رئیسی درپی نایب‌ قهرمانی کشورمان دررقابت‌های پارآسیایی

پیام تبریک رئیسی درپی نایب‌ قهرمانی کشورمان دررقابت‌های پارآسیایی

رئیس‌جمهور، ایستادن تیم کشورمان در جایگاه دومی رده‌بندی مدالی چهارمین دوره بازی‌های پارآسیایی هانگژو را به یکایک قهرمانان و ورزشکاران و دست‌اندرکاران این تیم تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیامی با تبریک ایستادن تیم کشورمان در جایگاه دومی رده‌بندی مدالی بازی‌های پارآسیایی هانگژو، نوشت: چهارمین دوره بازی‌های پارآسیایی هانگژو برای ورزش ایران اسلامی، سراسر عزت و سربلندی بود و جمعی از ورزشکاران با اراده و با انگیزه ایرانی آنچنان مقتدرانه رقابت کردند و چنان متعصبانه ایستادند که جایگاه دومی رده‌بندی مدالی این رویداد، با نام کشور عزیزمان درخشان شد.

رئیس‌جمهور افزود: به یکایک قهرمانان و ورزشکاران و آنان که صادقانه و متخصصانه در راستای آماده‌سازی کاروان تلاشی نیکو صرف کردند و در این عزت‌آفرینی نقش داشتند، تبریک و خداقوت جانانه می‌گویم.

نمایندگان ایران در چهارمین دوره بازی‌های پاراآسیایی در شهر هانگژو چین با کسب ۴۴ مدال طلا، ۴۶ مدال نقره و ۴۱ مدال برنز و مجموع ۱۳۱ مدال موفق به ثبت تاریخی‌ترین نتیجه خود در ادوار این رقابت‌ها شدند و بالاتر از ژاپن و کره‌جنوبی در رده دوم قرار گرفتند.

کد مطلب 5924106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها