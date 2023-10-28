به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیامی با تبریک ایستادن تیم کشورمان در جایگاه دومی رده‌بندی مدالی بازی‌های پارآسیایی هانگژو، نوشت: چهارمین دوره بازی‌های پارآسیایی هانگژو برای ورزش ایران اسلامی، سراسر عزت و سربلندی بود و جمعی از ورزشکاران با اراده و با انگیزه ایرانی آنچنان مقتدرانه رقابت کردند و چنان متعصبانه ایستادند که جایگاه دومی رده‌بندی مدالی این رویداد، با نام کشور عزیزمان درخشان شد.

رئیس‌جمهور افزود: به یکایک قهرمانان و ورزشکاران و آنان که صادقانه و متخصصانه در راستای آماده‌سازی کاروان تلاشی نیکو صرف کردند و در این عزت‌آفرینی نقش داشتند، تبریک و خداقوت جانانه می‌گویم.

نمایندگان ایران در چهارمین دوره بازی‌های پاراآسیایی در شهر هانگژو چین با کسب ۴۴ مدال طلا، ۴۶ مدال نقره و ۴۱ مدال برنز و مجموع ۱۳۱ مدال موفق به ثبت تاریخی‌ترین نتیجه خود در ادوار این رقابت‌ها شدند و بالاتر از ژاپن و کره‌جنوبی در رده دوم قرار گرفتند.