۱۸۸ خانوار روستایی لرستان به اینترنت پرسرعت متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صارمی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: برای بهبود کیفیت دسترسی ساکنین روستاهای «پشت مله»، «ریمله» و «چشمه بید» شهرستان خرم‌آباد به اینترنت پرسرعت همراه، نیاز به احداث سایت جدید بود که با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی و با اجرای این طرح، روستاهای یاد شده با ۱۸۸ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۶۶۹ نفر از اینترنت پرسرعت باکیفیت و پایدار G 4 برخوردار شدند.

وی، تکمیل پوشش و توسعه ارتباطات روستایی را از اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم برای تحقق عدالت اجتماعی از مسیر عدالت ارتباطی عنوان کرد و افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده در تلاش هستیم که در فاز نخست در سال جاری همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم؛ زیرا این اقدام می‌تواند در توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و عمران این مناطق نقش بسزایی ایفا کند.