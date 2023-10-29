شرکت انگلیسی خواستار افزایش ۷۰ درصدی قیمت برق

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، شرکت RWE انگلیس اعلام کرد بدون افزایش قیمت برق در این کشور ساخت نیروگاه‌های جدید بادی از نظر اقتصادی صرفه نخواهد داشت.

بر همین اساس این شرکت خواستار افزایش ۷۰ درصد قیمت برق شده و تام گلاور، مدیر عامل آن گفته بر خلاف رقم ۴۴ پوندی برای هر مگاوات برق در مناقصه دولتی، لندن باید برای هر کیلووات ساعت ۶۵ تا ۷۵ پوند بپردازد.

گلاور تأکید کرده که ما نیازمند به افزایش قابل توجه قیمت هستیم. بر اساس هر پروژه متفاوت است اما قیمت ۶۵ تا ۷۵ پوند به نظر مناسب می‌آید.

نکته مهم آنکه این مقام انگلیس می‌گوید تولید برق از گاز نسبت به نیروگاه بادی هزینه بیشتری خواهد داد و اگر پیشنهادات بهتری از سوی دولت برای ساخت نیروگاه بادی به سرمایه گذاران نشود دولت انگلیس در رسیدن به هدف گذاری خود برای ایجاد ظرفیت برای تولید ۵۰ هزار مگاوات برق بادی ناکام خواهد ماند.