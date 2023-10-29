آمادگی ۳ گروه واکنش سریع آبفای گیلان برای مدیریت بحران احتمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار علی پور گفت: با توجه به در پیش بودن فصل سرما، همه نیروهای عملیاتی و ستادی بحران آب و فاضلاب استان شامل ۳ گروه واکنش سریع با ۴۸ کارشناس و تکنسین برای مقابله با بحران احتمالی و خارج از معمول در فصل سرما آماده هستند.

وی همچنین از آماده به کار بودن ۱۰ دستگاه تانکر آبرسان سیار با حجم ۸۲ مترمکعب برای تأمین آب مناطق در صورت پدیده یخ زدگی خبر داد.

علی پور ادامه داد: آماده باش خودروهای کمک دار و مجهز گروه‌های امدادی، تجهیز انبار اختصاصی دفتر مدیریت بحران، استقرار ۴ دستگاه بسته بندی آب در ۴ نقطه از استان با ظرفیت تولید ۸ هزار بسته یک لیتری در ساعت، برقراری کشیک در امور آب و فاضلاب استان گیلان، برگزاری جلسات کمیته مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE در صورت بروز حوادث احتمالی و ابلاغ مصوبات به مدیران امور آبفای شهرستان‌ها از برنامه‌های پیش بینی شده شرکت آب و فاضلاب گیلان برای پیشگیری و مقابله با بحران برف است.

مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان با اشاره به در پیش بودن فصل سرما، از شهروندان خواست برای جلوگیری از ترکیدگی و یخ زدگی کنتورها، آن‌ها را با استفاده از گونی‌های کنفی عایق بندی کنند.

علی پور همچنین از شهروندان خواست در صورت بروز حادثه، مورد را با سامانه ارتباطات مردمی ۱۲۲ این شرکت است اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل برطرف شود.