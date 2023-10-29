بیش از ۲۱ کیلو انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد

سرهنگ ابراهیم جلیل پناه صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تأمین امنیت اجتماعی، کاهش سرقت و در پاسخ به درخواست و مطالبات مردمی، جمع‌آوری و پاکسازی پاتوق معتادان متجاهر و همچنین دستگیری خرده‌فروشان با هماهنگی مرجع قضائی در شهرستان‌های تابعه استان و به ویژه شهر ارومیه اجرایی شد.

وی گفت: در نتیجه اجرای این طرح طی یک هفته گذشته، ۲۹۵ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و ساماندهی شده‌اند؛ همچنین در این بازه زمانی ۲۹ نفر توزیع کننده مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح؛ ۴ نفر متهم به قاچاق مواد مخدر دستگیر و ۶ دستگاه خودرو نیز توقیف شده است، تاکید کرد: اجرای این طرح به صورت مستمر و در راستای مطالبات مردمی ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: رفع دغدغه‌های مردم در راستای حفظ و ارتقا نظم و امنیت در دستور کار پلیس است و از شهروندان درخواست می‌شود گزارش‌های خود در زمینه خرید و فروش مواد مخدر و تجمع معتادان متجاهر را به پلیس اعلام تا نسبت به پاکسازی و جمع‌آوری آنان اقدام شود.

سرهنگ جلیل پناه با بیان اینکه پلیس در راستای جمع آوری معتادان متجاهر و دستگیری خرده فروشان به صورت ویژه پای کار است، گفت: همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این خصوص مسئولیت دارند، باید به صورت ویژه نسبت به این موضوع حساس بوده و اقدامات خود را انجام دهند.