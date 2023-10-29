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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹

ثبت بیش از هفت هزار عملیات راهنمایی کشتی‌ها در بنادر هرمزگان

ثبت بیش از هفت هزار عملیات راهنمایی کشتی‌ها در بنادر هرمزگان

بندرعباس - معاون دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان، تعداد عملیات راهنمایی کشتی‌ها در بنادر این استان را از ابتدای سال جاری تاکنون هفت ‌هزار و 10 مورد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون هفت هزارو ۱۰ مورد عملیات ایمن راهنمایی کشتی‌ها شامل پهلودهی، جداسازی و جابه‌جایی شناورها با ایمنی کامل به صورت شبانه‌روزی انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین عملیات‌های ویژه مانند عملیات کشتی به کشتی (STS)، عملیات داکینگ و آنداکینگ(به آب‌اندازی و از آب‌گیری) شناور از جمله تانکرهای غول پیکر در مجتمع کشتی‌سازی از دیگر اقداماتی بوده که در این مدت توسط ۳۶ راهنما انجام شده است.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اهمیت کار راهنماها در ارتقا ایمنی شناورها بیان کرد: راهنمایان از نیروهای کلیدی و پیشگام سازمان در عرصه دریا بوده که دانش و تجربه آنان باعث دلگرمی و اطمینان فرماندهان کشتی‌های درحال رفت و آمد به بنادر است.

به گفته مکی‌زاده، درحال حاضر اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان دارای ۳۷ راهنما شامل ۱۴ نفر راهنمای ارشد، هفت نفر راهنمایان درجه یک، ۹ نفر راهنمای درجه ۲ و ۶ نفر درجه سه است.

تسلط در امر ناوبری و مانور انواع کشتی‌ها در ابعاد مختلف و شناخت پارامترهای تاثیرگذار محیطی از جمله اعماق، جریان‌های آبی، باد، عارضه‌های طبیعی و مصنوعی و تاثیر آن‌ها بر رفتار کشتی از جمله خصوصیات راهنمایان کشتی‌ها بوده که دستیابی به آن مستلزم سال‌ها تجربه در این شغل است.

کد مطلب 5924555

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