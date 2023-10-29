به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در راستای حمایت از دستیابی به مرجعیت علمی و فناورانه و توسعه اقتصاد دانش بنیان و در اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر گذار به اقتصاد دانش بنیان و حمایت از رشد تولید دانش بنیان، توافق‌نامه‌هایی بین مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی و دانشگاه های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، شریف، علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان و پارک علم و فناوری شریف منعقد شد.

میثم فرج‌اللهی، سرپرست مرکز مدیریت طرح های کلان و پیشران معاونت علمی در خصوص این توافق‌نامه عنوان کرد: توافق‌نامه مذکور در راستای همکاری در پیشبرد برنامه های توسعه دانش بنیان در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و با هدف حمایت از تحقق مرجعیت علمی و پژوهشی مسئله محور، تحول آفرین منعقد شده است. در عین حال، انتشار دستاوردهای پژوهشی برتر دانشگاه‌ها در سطح بین‌المللی مورد حمایت قرار می‌گیرد. در این راستا مقرر شد بنیاد ملی علم طرف قرار داد با دانشگاه ها شود و از مرجعیت علمی و مقالات پر استناد حمایت کند.

وی ادامه داد: توسعه همکاری‌های دانشگاه با بخش های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقق و توسعه و سرمایه گذاری، حمایت از توانمند سازی تخصصی و اشتغال پذیری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه و جذب آنان به عنوان هیات علمی و حتی دانشجوی پسا دکتری، حمایت از بلوغ و توسعه زیر ساخت های فناوری و آزمایشگاهی در دانشگاه از دیگر اهداف این توفق نامه است.

فرج اللهی در خصوص طرح های توسعه فناوری اساتید بیان کرد: اساتیدی که طرح توسعه و فناوری دارند در صورت تایید شورای پژوهشی دانشگاه می توانند تا سقف یک میلیارد تومان حمایت شوند و در صورت تجاری سازی محصول و ایجاد شرکت دانش بنیان نوپا، بخش قابل توجهی از این حمایت ، بلا عوض خواهد شد. همچنین در بخش تجاری سازی این توافق نامه گفته شده اساتیدی که محصول فناورانه ای را تولید کرده‌اند و قصد تجاری سازی آن را دارند تا سقف ۲۰ میلیارد تومان وام تجاری سازی محصولات دریافت خواهد کرد.

وی مطرح کرد: در بخش حمایت از بلوغ و توسعه زیر ساخت های فناوری و آزمایشگاهی،حمایت های گفته شده شامل سخت افزاری (خرید دستگاه، حمایت از توسعه پارک و ...) و یا نرم افزاری (برگزاری دوره ، رویداد ، آموزشی و ...) خواهد شد

سرپرست مرکز مدیریت طرح های کلان و پیشران با بیان اینکه این توافق نامه بین معاونت علمی و چهار دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف منعقد شده است اعلام کرد: هماهنگی های لازم برای انعقاد توافق‌نامه مشابه با دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز صورت گرفته است. برنامه ما این است که یک فضای رقابتی میان دانشگاه ها ایجاد کنیم تا مشخص شود که کدام یک از دانشگاه ها می‌توانند به نحو بهتری از این ظرفیت ها استفاده کنند.