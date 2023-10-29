کمیته‌ اجرایی سی و پنجمین جشنواره تئاتر چهارمحال وبختیاری فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فرجی پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: با پایان مرحله بازبینی آثار متقاضی شرکت در سی و پنجمین جشنواره تئاتر استان و اعلام ۱۰ اثر منتخب برای حضور در بخش پایانی این جشنواره، ستاد اجرایی فعالیت خود را با تشکیل کمیته‌های مربوطه آغاز کرد.

وی کمیته‌های پشتیبانی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی، اجرایی و تشریفات و کمیته حفاظت را از جمله بخش‌های ستاد اجرایی جشنواره بیان کرد و افزود: برنامه زمان‌بندی اجرای ۱۰ نمایش راه یافته به مرحله نهایی جشنواره سی و پنجم نیز به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود تا علاقه‌مندان به این رشته هنری در چهارمحال و بختیاری بتوانند در زمان برگزاری جشنواره به تماشای آثار بنشینند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: آمفی‌تئاتر امیرکبیر و سالن مهر شهرکرد برای اجرای صحنه‌ای نمایش‌های سی و پنجمین جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شده است.

فرجی با اشاره به اینکه در این دور از جشنواره، تعداد آثار راه‌یافته به مرحله نهایی بنا به نظر شورای بازبین و دبیر جشنواره به ۱۰ اثر افزایش یافت، عنوان کرد: بر این اساس داوران مرحله پایانی می‌توانند سه اثر منتخب استان را برای حضور در جشنواره منطقه‌ای تئاتر فجر کشور معرفی کنند.

وی خاطرنشان کرد: سی و پنجمین جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری به عنوان باسابقه‌ترین جشنواره و مهم‌ترین رویداد در حوزه تئاتر استان ۱۵ تا ۱۸ آبان امسال برگزار می‌شود.