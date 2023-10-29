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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۴

افزایش شمار قربانیان انفجار معدن در قزاقستان به حدود ۴۰ نفر

افزایش شمار قربانیان انفجار معدن در قزاقستان به حدود ۴۰ نفر

شمار کشته‌شدگان وقوع انفجار در معدنی در قزاقستان به حدود ۴۰ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت مقابله با بحران قزاقستان اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان حادثه آتش‌سوزی در معدن «کاستنکو» در منطقه قراغندی این کشور، از ۲۰ به حدود ۴۰ نفر افزایش یافته است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای نوشت: عملیات جستجو برای یافتن هشت معدن‌کار به دلیل وجود تجهیزات تخریب‌شده و همچنین پاره‌سنگ در داخل معدن، متوقف شده است.

تجمع گاز متان در معدن کاستنکو دیروز به وقوع انفجار در این معدن منجر شده بود. به گفته مقامات، از ۲۵۲ معدن‌کار حاضر در زمان حادثه، ۲۰۸ نفر در صحت و سلامت از معدن تخلیه شدند.

کد مطلب 5924621

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