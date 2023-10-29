به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت، مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران همزمان با برگزاری سمپوزیوم فولاد ۴۰۲ میزبان نشست هم اندیشی با فعالان و شرکتهای دانش بنیان در هتل شایان جزیره کیش بود که در این نشست با بیان اینکه، برای داشتن یک اقتصاد مقتدر در کشور باید به سوی اجراییسازی اقتصاد دانشبنیان رفت و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران خود را موظف به اجرا و تحقق این مأموریت مهم میداند، گفت: سقوط تاریخی قیمتها در صنعت فولاد طی سال گذشته فریادی برسر همه فعالان معدنی و فولادی کشور علیالخصوص شرکتهای دانشبنیان بود.
حمیدیان افزود: حجم سرمایهگذاری و میزان سود دریافتی در شرکتهای فولادی و معدنی کشور جای بحث دارد که این دوگانگی را باید شرکتهای دانشبنیان از طریق هوشمندسازی حل کنند.
مدیرعامل شرکت سنگآهن مرکزی ایران افزود: تاکید موج چهارم انقلاب صنعتی بر رقابتپذیری و کاهش هزینهها است که با محوریت اقتصاد دانشبنیان میتوان این اهداف را محقق کرد.
وی تصریحکرد: ایجاد یک معاونت فناوری و هوشمندسازی در شرکتهای معدنی و فولادی ضروری است که خوشبختانه در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران این موضوع در دستور کار است.
حمیدیان گفت: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در راستای توسعه زیست بوم نوآوری و دانش بنیان کشور در حوزه معدن و افزایش همکاری با شرکتهای دانشبنیان به ویژه در زمینه سرمایهگذاری از طریق مشارکت، مجوز صندوق خطرپذیر شرکتی (CVC) را از کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری دریافت کرد. مجوز این صندوق به عنوان چهارمین صندوق خطرپذیر شرکتی در کشور و اولین (CVC) حوزه آهن و فولاد ایران در آبانماه سال گذشته صادر شد.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای دانشبنیان باید به این سوال مهم پاسخ دهند که آینده ۲ صنعت بزرگ فولاد و پتروشیمی در کشور چگونه خواهد بود؟ گفت: مساله زمان در شرکتهای فولادی و معدنی کشور اهمیت راهبردی دارد و شرکتهای دانشبنیان باید روی حوزه واردات تکنولوژی به صورت ویژه کار کنند تا پس از انجام این اقدام مهم، بومیسازی تکنولوژی وارداتی را در دستور کار قرار دهند.
حمیدیان به اهمیت موضوع ادغام شرکتهای فولادی و معدنی در کشور پرداخت و افزود: بحرانهای اقتصادی در سراسر جهان جدی شده و بسیار از کمپانیهای بزرگ جهان در حال ادغام با یکدیگر هستند که وقوع این اتفاق برای شرکتهای معدنی و فولادی و حتی شرکتهای دانش بنیان میتواند در تولید یکنواخت محصولات و رقابت با کمپانیهای خارج کشور مؤثر باشد.
گفتنی است پیش از سخنان مدیرعامل شرکت سنگآهن مرکزی ایران، فعالان شرکتهای دانش بنیان حاضر در نشست درباره زمینه کاری و فعالیتهای انجام گرفته در داخل یا خارج کشور سخنرانی کردند.
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