مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ای آب منطقه‌ای تهران در گفت‌وگو با خبر نگار مهر با اشاره به اینکه در سال جاری عملیات لایروبی نزدیک به ۱۵ کیلومتر در بالا دست سدها انجام شده است، گفت: این عملیات ایمن سازی شامل بررسی سیل گیرها و رفع نقاط حادثه خیز و بازگشایی و تسهیل مسیر رودخانه‌ها است.

به گفته عبدالکریم خلج این فعالیت‌ها برای تسهیل در عبور سیلاب انجام شد تا شکل طبیعی رودخانه‌ها حفظ شود و آب از مسیر اصلی خود خارج نشود.

وی اضافه کرد: بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته شده بود موجب شد تا بتوانیم مراکز و مسیرهایی که امکان سیل وجود داشت لایروبی شود تا نقاط حادثه خیز به حد اقل کاهش یابد.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ای آب منطقه‌ای تهران خاطر نشان کرد: در فیروز کوه و دماوند هم حجم عملیات قابل توجه بود و سیلابی که در فصل بهار آمد با توجه به حجم لایروبی‌های انجام شده خطری شهروندان را تهدید نکرد.

وی اضافه کرد: همچنین در قسمت بالا دست سد لتیان یعنی شمیرانات لایروبی‌های مناسبی صورت گرفت و اکنون این نقاط بدون خطر هستند.

به گفته این مقام مسئول اکنون از ۴۰۰ نقطه پر خطر استان تهران ۲۰۰ نقطه در اثر لایروبی‌های انجام شده به حالت بی خطر تبدیل شده و تا حدودی ایمنی را به این نقاط باز گرداندیم.

وی توضیح داد: با اقدامات انجام شده در منطقه امام زاده داوود دیگر شاهد اتفاق ناگوار سال گذشته نخواهیم بود.