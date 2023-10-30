ترجمه شاهنامه در ترکیه طی ۵ سال ۱۲ هزار نسخه فروخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دیده‎بان وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در استانبول با حضور در غرفه جمهوری اسلامی ایران در چهلمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول به صد سالگی جمهوری ترکیه اشاره کرد و گفت: امسال صدمین سالگرد جمهوریت ترکیه است و به دلیل اتفاقاتی که در غزه رخ داده، برنامه‌ای برای برپایی جشن‌ به اشکال مختلف ندارند و جشن‌ها را لغو کرده‌اند. اما به هر حال این رویداد مهم را گرامی می‌دارند.

وی افزود: نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول چهل سال است که برگزار می‌شود و جزو نمایشگاه‌هایی به شمار می‌رود که اکثر دانشجویان، نویسندگان و ناشران در آن حضور پیدا می‌کنند. به واقع این نمایشگاه بین مردم ترکیه نهادینه شده است. بیش از ۹۰۰ ناشر ترک در این نمایشگاه شرکت کردند. در حوزه بین‌الملل نیز بیشتر ناشران یا نمایندگان کشورهای مختلف در خصوص کپی رایت کتاب‌های خود گفت‌وگوهای چندجانبه خواهند داشت. ۱۲ کشور خارجی در چهلمین نمایشگاه کتاب استانبول شرکت دارند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز در غرفه‌ای با طراحی خاص از لحاظ فضای بصری در این نمایشگاه حضور دارد و به عرضه آثار مختلف در حوزه‌های گوناگون می‌پردازد.

وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در استانبول در ادامه گفت: در حوزه کودک و نوجوان آثار غنی و خوبی در جمهوری اسلام ایران وجود دارد که در ترکیه کمتر چنین کتاب‌هایی چاپ می‌شود. همچنین میزان کتاب‌هایی که در ترکیه نشر پیدا می‌کند بسیار کمتر از آثاری است که در حوزه‌های مختلف در ایران منتشر می‌شود. نمایشگاه کتاب استانبول هم به لحاظ حضور مردم و هم از نظر فروش کتاب قابل مقایسه با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیست. مردم ترکیه علاقه بسیاری به آثار ایرانی دارند. بسیاری از کتاب‌های نویسندگان کشور ما به ویژه در حوزه ادبیات کلاسیک و معاصر و همچنین آثار حوزه کودک و نوجوان در ترکیه ترجمه و منتشر شده است. پس از گذشت ۵ سال از ترجمه «شاهنامه» فردوسی در ترکیه، این اثر بیش از ۱۲ هزار نسخه به فروش رفته است. این نشان از علاقه مردم ترکیه نسبت به آثار شعرا و نویسندگان ایران دارد.

دیده‌بان، حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب را لازم و ضروری دانست و گفت: با حضور در این قبیل نمایشگاه‌ها می‌توان کتاب نویسندگان کشور خود، صنعت نشر ایران و… را به سایر ملل معرفی کرد. نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول یکی از نمایشگاه‌های بزرگی است که در دنیا برپا می‌شود و می‌تواند در جهت معرفی چاپ و نشر ایران موثر و مفید واقع شود.

وی در پایان به تحریم‌ها و مسئله کپی رایت اشاره کرد و گفت: حضور در نمایشگاه‌های کتاب سایر کشورها می‌تواند در امر تسریع ترجمه و نشر کتاب‌های ایران به سایر زبان‌ها کمک کند و سبب می‌شود ناشران سایر کشورها با چاپ و نشر ایران آشنا شوند. به اعتقاد من حضور ایران در پلتفرم‌های بین‌المللی برای فروش کتاب‌های ایرانی به زبان فارسی و دیگر زبان‌ها نیز می‌تواند موثر واقع شود. باید تلاش کنیم آثار را به صورت اینترنتی هم به فروش برسانیم.