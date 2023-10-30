به گزارش خبرگزاری مهر، عصر شعر غزه همزمان با سومین روز از چهلمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول امروز دوشنبه هشتم آبان ساعت ۱۷ در غرفه جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و این برنامه از تلویزیون اینترنتی کتاب به نشانی KETAB.TV پخش خواهد شد.

آئین امضای حمایت از غزه در غرفه جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است که مورد استقبال بازدیدکنندگان این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول قرار گرفته است.

چهلمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول با حضور ۹۹۸ ناشر از ششم تا چهاردهم آبان برگزار می‌شود و بخش بین‌الملل آن تا نهم آبان ادامه دارد.