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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۳۵

در حاشیه نمایشگاه کتاب استانبول؛

شاعران ایران و ترکیه برای غزه شعر می‌خوانند

شاعران ایران و ترکیه برای غزه شعر می‌خوانند

در سومین روز از برپایی چهلمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول، شاعرانی از ایران و ترکیه در «عصر شعر غزه» درباره غزه و فلسطین شعر می‌خوانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر شعر غزه همزمان با سومین روز از چهلمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول امروز دوشنبه هشتم آبان ساعت ۱۷ در غرفه جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و این برنامه از تلویزیون اینترنتی کتاب به نشانی KETAB.TV پخش خواهد شد.

آئین امضای حمایت از غزه در غرفه جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است که مورد استقبال بازدیدکنندگان این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول قرار گرفته است.

چهلمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول با حضور ۹۹۸ ناشر از ششم تا چهاردهم آبان برگزار می‌شود و بخش بین‌الملل آن تا نهم آبان ادامه دارد.

کد مطلب 5925459

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