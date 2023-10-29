صندوق کارآفرینی امید تسهیلات را به سمت مناطق محروم هدایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، با بیان اینکه اشتغال زایی از اهداف اصلی دولت است و تمرکز ویژه ای بر ابعاد مختلف آن دارد، گفت: در حوزه اشتغال اعلام کردیم که یک میلیون شغل ایجاد می‌کنیم و امروز از این عدد عبور کرده‌ایم.

وی ادامه داد: صندوق کارآفرینی امید امروز یک نهاد فعال و توانمند در حوزه اشتغال زایی است که ضمن ایفای مأموریت‌های تسهیلاتی و پولی، ابزار و بازوی حاکمیت برای تحقق کارآفرینی اجتماعی نیز هست. صندوق به نسبت سهم و گردش مالی و اقتصادی که در مجموعه اقتصاد کشور دارد نقش فراتر و موثرتری در تحقق اهداف دولت در حوزه اشتغال زایی ایفا کرده است.

معاون اجرایی رییس‌جمهور اظهار کرد: بررسی مدل‌های مختلف جهانی نشان می‌دهد که برای اشتغال زایی باید در حوزه‌های مربوط به اشتغال‌های خرد، اشتغال‌های خانگی، کارآفرینی اجتماعی، کارآفرینی مردم پایه و بنگاه‌های کوچک متمرکز شویم.

وی به عملکرد صندوق کارآفرینی امید اشاره کرد و گفت: امسال برنامه پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که در اشتغال و معیشت مردم اثر قابل توجهی دارد.

منصوری تاکید کرد: موضوعاتی همچون فناور شدن، کادرسازی، افزایش سرمایه، عمل به توافقات گذشته و برگزاری رویدادهای خلاقانه باید در دستور کار صندوق کارآفرینی امید قرار گیرد و با جدیت دنبال شود.

معاون اجرایی رییس جمهور بر لزوم توجه مضاعف به مناطق محروم و مستضعف تاکید کرد و گفت: صندوق باید تسهیلات را به سمت مناطق محروم هدایت و فرایند پرداخت تسهیلات را آسان کند. هر چقدر قشر محروم تقویت شوند برکت در کار ایجاد خواهد شد.

در پایان این مراسم از زحمات و خدمات نعمت الله رضایی مدیرعامل سابق صندوق کارآفرینی امید تقدیر و هادی آقابابایی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق کارآفرینی امید معرفی گردید.

عضو هیات مدیره بانک صادرات و سینا، معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک صادرات ایران، مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، معاون اقتصادی بنیاد تعاون بسیج و عضویت در هیات مدیره مجموعه‌های گروه بهمن، تراکتورسازی ایران، گروه مالی سپهر صادرات و چند شرکت دیگر از سوابق هادی آقابابایی است.