سارق اماکن خصوصی قلعه نو دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدرضا عمادالدین گفت: با وقوع سرقت اماکن خصوصی در هفته‌های اخیر در محدوده قلعه نو، و طرح شکایت مالباخته در کلانتری رسیدگی به موضوع سریعاً در دستور کار عوامل تجسس کلانتری ۲۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: تیم عملیات کلانتری قلعه نو با شیوه و شگرد خاص پلیسی، متهم که فردی حدوداً ۳۱ ساله بود را شناسایی کردند که در ادامه نیز مشخص شد وی از افراد سابقه‌دار می‌باشد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: تیم عملیات کلانتری با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده در ششم آبان ماه سال جاری مخفیگاه متهم را در محدوده قلعه نو شناسایی کردند.

سرهنگ عمادالدین عنوان کرد: تیم عملیات پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی روز گذشته راهی مخفیگاه متهم شدند و وی را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند که در بررسی‌های اولیه، مقادیری اموال مسروقه از مخفیگاه موردنظر که یک انبار متروکه بود، کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان ری اظهار داشت: متهم پس از انتقال به کلانتری قلعه نو در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت اماکن خصوصی اعتراف و انگیزه خود را تأمین نیازهای مالی عنوان کرد و تاکنون ۳ مالباخته به کلانتری مراجعه و اموال خود را شناسایی کردند، متهم نیز پس از تکمیل پرونده به دادسرا اعزام و سپس با قرار مناسب روانه زندان شد.