سلامت کارگران خط قرمز ما است / برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی عصر یکشنبه در بازدید از چهار کارگاه تولیدی واقع در مرکز استان بوشهر بیان کرد: ·حفظ سلامت کارگران در برابر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در اولویت کارفرمایان قرار گیرد و برای حفاظت از نیروی کار و منابع مادی و انسانی، ضروری است قوانین و مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار دقیقاً اجرا شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: دریکی از کارگاه‌ها با محیط کاری رو به رو شدیم که باعث اختلال در سطح سلامت جسمانی افراد در کوتاه مدت می‌شد که اخطارهای لازم به کارفرما داده شد و اگر تا ظرف ۴۸ ساعت آینده نسبت به رفع مشکلات اقدامی نشود مطابق با قانون نسبت به تعطیلی کارگاه اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: بر اساس قانون کار با پیگیری بازرسان کار، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادستان‌ها از فعالیت کارگاه‌های غیر ایمن جلوگیری می‌شود و چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، بازرسان با همکاری دادستان‌های محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی می‌کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اینکه افزایش سطح نظارت‌ها و آموزش‌ها، می‌تواند حوادث را کاهش داده و در نهایت سرمایه کشور را به سمت مسائل بهداشتی و رفاهی مردم سوق دهد، تصریح کرد: بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کلیه کارفرمایان و مسئولان واحدهای مشمول این قانون مکلف هستند بر طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را به آنان بیاموزند.

وی گفت: انجام بازرسی‌های ادواری و موردی از کارگاه‌های موضوع ماده ۸۵ قانون کار در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون کار و مسائل مرتبط با ایمنی و حفاظت فنی بوده که هدف اصلی آن با اولویت تأمین ایمنی، پیشگیری از حوادث، حفظ و صیانت از کارگران همچنین مسائل مرتبط با حقوق و مزایای قانونی کارگران شاغل در این کارگاه‌ها است.

کشاورزی با اشاره به اینکه خط قرمز ما سلامت کارگران است گفت: هر جایی که هرکسی با هر نیتی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه سلامت کارگران را تهدید کند و یا با بی توجهی به سلامت کارگران به دنبال ثروت اندوزی و استثمار کارگران باشند برخورد می‌کنیم و مرزی هم برای این موضوع نمی‌شناسیم چه در منطقه ویژه اقتصادی و چه در خارج از منطقه ویژه اقتصادی باشد.

وی بیان کرد: یقیناً عقب ماندگی‌هایی به صورت تاریخی در این حوزه‌ها داریم که در ۲ سال اخیر با همراهی و تعاملی که در استان ایجاد شده است همه دستگاه‌ها و نهادها پای کار هستند امید است بتوانیم بهترین شرایط و محیط کاری برای کارگران فراهم کنیم.