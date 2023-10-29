استقرار تیم کنترل و نظارت در جایگاه و پمپ بنزین های شهرستان سیریک

مهدی خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اذعان به اینکه، حسب دستور و تدبیر مجتبی قهرمانی رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان، این اقدام به عمل آمده است گفت: به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت تیم های کنترل و نظارت بر توزیع سوخت شامل نمایندگانی از دستگاه قضایی، پلیس، کارشناسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اعضای تیم‌های مهندسی جایگاه‌ها و کارشناسان فناوری اطلاعات در جایگاه و پمپ بنزین سطح شهرستان سیریک به طور مستمر استقرار پیدا کردند.

خرمی افزود: یقیناً با استقرار تیم های کنترل و نظارت در جایگاه ها و پمپ بنزین ها، حجم قابل توجهی از مصرف روزانه سوخت کاهش می یابد که میزان آن در آینده نزدیک به سمع و نظر مردم این شهرستان خواهد رسید.

خرمی تصریح کرد: این طرح به طور مستمر ادامه می یابد و امید واریم که نتیجه آن در زندگی مردم مرزنشین تاثیر خود گذاشته باشد.

رئیس دادگستری سیریک همچنین با اشاره به اینکه برای موفقیت دراجرای طرح کنترل و نظارت بر توزیع سوخت مثل همیشه به همکاری و حمایت مردم منطقه نیازمندیم، خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح علاوه بر کاهش شلوغی و ازدحام در جایگاه‌های سوخت در جهت جلوگیری از تاراج اموال عمومی، ایمنی جاده ها و کاهش تصادفات مرگبار ناشی از تردد خودروهای قاچاقچیان سوخت نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

خرمی با بیان اینکه، با اجرای این طرح امیدوارم که دیگر شاهد تردد خودروهای سوخت بر قاچاق در جاده‌های منطقه نباشیم، افزود: یکی از حادثه هایی که همیشه مردم و مسئولان منطقه از آن رنج می برند، تصادف و برخورد با خودروهای حامل سوخت قاچاق بوده است، که با طرح پیشنهادی دستگاه قضایی استان امیدوارم دیگر مردم اینگونه مخاطراتی نیز نداشته باشند.