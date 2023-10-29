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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۵

صفری:

تاشکند میزبان اجلاس سران اکو است

تاشکند میزبان اجلاس سران اکو است

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (ECO) در روزهای ۱۷ و ۱۸ آبان در تاشکند ازبکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری با بیان اینکه شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (ECO) روزهای ۱۷ و ۱۸ آبان به میزبانی دولت ازبکستان در شهر تاشکند برگزار می‌شود، افزود: یکی از بحث‌های مهمی که در جلسه امروز ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی مطرح شد موضوع تهاتر و استفاده از پول‌های ملی در ارتباط با کشورهای حوزه آسیای مرکزی بود که تمام کشورهای این حوزه و همچنین بلاروس آمادگی خود را در این باره اعلام کرده‌اند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: در این نشست همچنین توافقنامه‌هایی که در سفرهای اخیر رئیس جمهور و سفرهای متقابل سران و مقامات دیگر کشورها به ایران امضا شد از جمله در حوزه‌های همکاری‌های علمی - فنی، انرژی، ترانزیت، تعرفه‌ها و بنادر؛ آماده شده بود، مطرح شد.

صفری تاکید کرد: رئیس جمهور در حاشیه اجلاس اکو، دیدارهای دوجانبه‌ای با سران برخی کشورها از جمله ترکیه و قزاقستان خواهد داشت.

وی گفت: رئیس جمهور مکرراً پیگیر توافقات امضا شده در سفرهای خارجی است و تاکید کرده که این توافقات به جد پیگیری شود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: در نشست امروز همچنین درباره سرمایه‌گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس در ایران، به طور خصوصی و دولتی بررسی و توافقات خوبی هم در این زمینه انجام شد.

کد مطلب 5925080
هادی رضایی

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