تاشکند میزبان اجلاس سران اکو است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری با بیان اینکه شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (ECO) روزهای ۱۷ و ۱۸ آبان به میزبانی دولت ازبکستان در شهر تاشکند برگزار می‌شود، افزود: یکی از بحث‌های مهمی که در جلسه امروز ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی مطرح شد موضوع تهاتر و استفاده از پول‌های ملی در ارتباط با کشورهای حوزه آسیای مرکزی بود که تمام کشورهای این حوزه و همچنین بلاروس آمادگی خود را در این باره اعلام کرده‌اند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: در این نشست همچنین توافقنامه‌هایی که در سفرهای اخیر رئیس جمهور و سفرهای متقابل سران و مقامات دیگر کشورها به ایران امضا شد از جمله در حوزه‌های همکاری‌های علمی - فنی، انرژی، ترانزیت، تعرفه‌ها و بنادر؛ آماده شده بود، مطرح شد.

صفری تاکید کرد: رئیس جمهور در حاشیه اجلاس اکو، دیدارهای دوجانبه‌ای با سران برخی کشورها از جمله ترکیه و قزاقستان خواهد داشت.

وی گفت: رئیس جمهور مکرراً پیگیر توافقات امضا شده در سفرهای خارجی است و تاکید کرده که این توافقات به جد پیگیری شود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: در نشست امروز همچنین درباره سرمایه‌گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس در ایران، به طور خصوصی و دولتی بررسی و توافقات خوبی هم در این زمینه انجام شد.