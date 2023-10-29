به گزارش خبرنگار مهر، کمال خدری یکشنبه شب در هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان بانه اظهار کرد: هیچ گونه کم کاری از کسی پذیرفته نمی‌شود و تمام امکانات شهرستان بانه باید در خدمت سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری باشد که همه ما در این مقطع زمانی مسئولیت سنگینی بر عهده داریم.

وی افزود: ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در سومین سفر ریاست جمهوری به کردستان برای پروژه‌های در کردستان هزینه می‌شود.

فرماندار شهرستان بانه اضافه کرد: بانه نیز باید فضای شهر را برای حضور این مهمانان آماده کنیم و شاخص‌ترین پروژه‌های سومین سفر ریاست جمهوری به کردستان افتتاح راه آهن همدان- سنندج بعد از ۱۸ سال و افتتاح فرودگاه سقز و سالن ورزشی ۱۲۰۰ نفری بانه است.

خدری خاطرنشان کرد: باید همکاران این سالن را در کمترین زمان ممکن برای حضور ریاست جمهوری و استقبال مردم آماده کنند و در این سفر سالن ورزشی ۱۲۰۰ نفره بانه افتتاح می‌شود و مکان تجمع مردم نیز در این سالن است.