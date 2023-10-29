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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۱

فرماندار شهرستان بانه:

تمام مرخصی و ماموریت‌های کارمندان دولت لغو می‌شود

تمام مرخصی و ماموریت‌های کارمندان دولت لغو می‌شود

بانه_ فرماندار شهرستان بانه گفت: تمام مرخصی و ماموریت‌های کارمندان دولت در این هفته به خاطر سفر قریب‌الوقع ریاست جمهوری لغو می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال خدری یکشنبه شب در هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان بانه اظهار کرد: هیچ گونه کم کاری از کسی پذیرفته نمی‌شود و تمام امکانات شهرستان بانه باید در خدمت سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری باشد که همه ما در این مقطع زمانی مسئولیت سنگینی بر عهده داریم.

وی افزود: ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در سومین سفر ریاست جمهوری به کردستان برای پروژه‌های در کردستان هزینه می‌شود.

فرماندار شهرستان بانه اضافه کرد: بانه نیز باید فضای شهر را برای حضور این مهمانان آماده کنیم و شاخص‌ترین پروژه‌های سومین سفر ریاست جمهوری به کردستان افتتاح راه آهن همدان- سنندج بعد از ۱۸ سال و افتتاح فرودگاه سقز و سالن ورزشی ۱۲۰۰ نفری بانه است.

خدری خاطرنشان کرد: باید همکاران این سالن را در کمترین زمان ممکن برای حضور ریاست جمهوری و استقبال مردم آماده کنند و در این سفر سالن ورزشی ۱۲۰۰ نفره بانه افتتاح می‌شود و مکان تجمع مردم نیز در این سالن است.

کد مطلب 5925120

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