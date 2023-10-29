آئین استقبال از بانوان بوشهری اعزامی به هانگژو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر عصر یکشنبه در مراسم استقبال از این ورزشکاران گفت: از هشت ورزشکار بوشهری کاروان ایران اعزامی به این رقابت‌ها ۶ ورزشکار از جمله «فاطمه کبک زن در رشته پارادومیدانی» موفق به کسب مدال شدند.

یاسر جمالی افزود: برخی از ورزشکاران ما موفق به کسب سهمیه پاراالمپیک پاریس نیز شده اند که بسیار امیدواریم در آن رقابت‌ها طلایی شوند.

لیلا کبک زن بانوی مدال آور استان در این مسابقات در رشته پارادومیدانی گفت: در اولین اعزام برون مرزی در این رقابت‌ها موفق به کسب مدال در این مسابقات شدم.

وی اضافه کرد: ۲ مسابقه جهانی تا پیش از پاراالمپیک پیش رو دارم که امیدوارم با حمایت مسئولین موفق به کسب نشان در این رقابت‌ها نیز شوم.

با حضور مدیر کل ورزش و جوانان و تنی چند از مسئولان استان وشهرستان، ورزشکاران وخانواده‌ها آئین استقبال از فاطمه کبک زن، سعیده عبدالهی و فاطمه منوچهری بانوان استان بوشهر اعزامی به مسابقات پاراآسیایی هانگژو در فرودگاه بین المللی شهدای بوشهر برگزار شد.