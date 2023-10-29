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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۵۰

بازیهای جهانی رزمی؛

صعود تنها نماینده موی تای ایران به دیدار پایانی

صعود تنها نماینده موی تای ایران به دیدار پایانی

مسعود عبدالمالکی در رقابت های موی تای بازیهای جهانی رزمی و در دومین مبارزه خود موفق به ناک اوت ورزشکار میزبان شد و به فینال راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تنها نماینده موی تای ایران در این ‌دوره از بازی‌ها، در وزن ۶۳/۵ کیلوگرم عصر امروز یکشنبه ۷ آبان ماه مقابل «عبدالله الکهتانی» از عربستان به روی رینگ رفت که در نهایت و در راند سوم با ناک اوت حریف این دیدار را به سود خود پایان داد.

گفتنی است عبدالمالکی روز گذشته از سد سرکان کوچ موی تای کار قدرتمند ترکیه و دارنده عنوان قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۲ گذشته بود.

از آنجا که این رقابتها به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، با ناک اوت حریف عربستانی، عبدالمالکی باید یکبار دیگر در دیدار نهایی برای کسب مدال طلا با موی تای کار ترک روبرو شود.

کد مطلب 5925145

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