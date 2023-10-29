هیچ گونه محدودیتی در تأمین کود در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهاجر عصر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات کود در آذربایجان غربی با بیان اینکه هیچ گونه محدودیتی در تأمین کود وجود ندارد، ادامه داد: مصرف کودهای ازته به تنهایی با وجود اینکه ظاهر گیاه خیلی خوب رشد می‌کند و سبز می‌شود، اما باعث کاهش عملکرد خواهد شد.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات کارشناسان بخش کشاورزی و گندم کاران در شکسته شدن رکورد تولید و خرید تضمینی گندم، گفت: در صورتی که عملکرد تولید غلات در سال زراعی جاری، بدون در نظر گرفتن دیم زارها، فقط در مزارع آبی به هفت تن افزایش یابد، ما در تولید گندم به طور کامل خودکفا خواهیم شد.

مهاجر در ادامه با اشاره به لزوم مصرف بهینه و متوازن کودهای فسفاته، پتاسه و ازته اضافه کرد: این امر می‌تواند منجر به افزایش عملکرد تولیدی مزارع غلات شود و این در حالی است که کشاورزان بیشتر از کود ازته استفاده می‌کنند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: افزایش آگاهی و دانش کشاورزان از مصرف بهینه کود در مزارع موجب افزایش ضریب امنیت غذایی و ارتقای بهره‌وری در تولید می‌شود.

مهاجر با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد تأمین کود یارانه‌ای است که تا به حال تأمین شده و در اختیار کشاورزان است، افزود: ۷۰ درصد قیمت کود را دولت به صورت یارانه متحمل شده و بیش از ۴۰۰ هزار تن بذر با کیفیت و لیبل دار تأمین و در اختیار کشاورزان قرار داده شده‌است.

وی با اشاره به اینکه خودکفایی از طریق کشت گندم آبی مورد توجه است، اظهار کرد: سعی می‌شود میزان عملکرد در واحد سطح از سه هزار و ۷۵۰ کیلوگرم در هکتار در سال زراعی گذشته به ۴.۵ تن در هکتار در سال زراعی جاری رسیده و به بیش از ۷.۲ میلیون تن در هکتار در سال‌های آتی برسد چرا که راه خودکفایی این مسیر است.

معاون تولیدات گیاهی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به تأمین ۱۰۰ درصدی برنامه بذری استان و مصرف ۱۴ هزار تن بذر گندم دیم و آبی گفت: نیازمند تأمین گندم آبی هستیم چرا که بذر گندم آبی تمام شده است.

علی دیانتی اظهار کرد: کشت‌های پاییزه استان از اول مرداد شروع و کودهای مورد نیاز اوره و فسفر و پتاس نیز حدود ۳۲ هزار تن توزیع شده است.

وی با بیان اینکه سالانه بیش ۲۵۰ هزار تن نیاز کودی استان است، اظهار کرد: سهمیه کودی استان ۱۷۶ هزار تن بود که امسال ۱۱۸ هزار تن مصوب شده در حالی که بیش از ۲ درصد اراضی باغی و زراعی کشور متعلق به این استان است.

دیانتی با اشاره به توزیع بیش از ۳۲ هزار تن کود پتاسه، فسفانه و اوره در سال زراعی جاری ادامه داد: پنج تا ۶ درصد از کل محصولات کشور در این استان با بیش از ۶.۵ میلیون تن تولید می‌شود و با توجه به این فعالیت تولیدی خواهان بازنگری در برنامه سهمیه کودی استان هستیم.