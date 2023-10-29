به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنگنده‌های صهیونیست از دو ساعت پیش اطراف سه بیمارستان القدس، ترکی و الاقصی را به شدت بمباران می‌کنند.

این بمباران‌ها پس از آن انجام می‌شود که اشغالگران به این بیمارستان‌ها چند بار دستور تخلیه را داده‌اند که اساساً امکان تخلیه این بیمارستان‌ها در این شرایط جنگی و نبود امکان جابجایی هزاران مجروح و بیمار وجود ندارد.

همزمان بمباران شدید اطراف بیمارستان الشفا از مراکز درمانی بزرگ نوار غزه پس از بمباران سه بیمارستان القدس، ترکیه و الاقصی با شدت بیشتری آغاز شده است.

همزمان صبحی سکیک مدیر بیمارستان دوستی ترکیه در نوار غزه اظهار داشت که به دنبال تشدید بمباران اطراف بیمارستان و وارد آمدن زیان‌های جدی به آن دلهره و نگرانی گسترده‌ای بیماران سرطانی و کادر درمانی بیمارستان را فراگرفته است.

وی افزود که رژیم صهیونیستی به تشدید رنج‌های بیماران سرطانی نوار غزه و محروم کردن آن‌ها از دارو و سفر به خارج برای درمان اکتفا نکرده و به دنبال قتل عام این بیماران از طریق حملات مکرر به اطراف بیمارستان و تلاش برای تخریب و یا بمباران آن است.

ادامه بمباران مراکز درمانی غزه در شرایطی است که جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای نسبت به احتمال تکرار بمباران بیمارستان‌های غزه و وقوع فاجعه‌ای دیگر هشدار داده بود.

این جنبش عنوان کرد که ما نسبت به کشتاری دیگر این بار در بیمارستان قدس هشدار می‌دهیم و جهانیان باید به مسئولیت خود عمل کرده و جلوی ادامه جنگ و حملات علیه کودکان و غیرنظامیان در غزه را بگیرند.

در این بیانیه آمده است: اخطار دشمن صهیونیستی به مسئولان بیمارستان قدس برای تخلیه فوری آن و انتقال مجروحان و بیماران و ادامه بمباران محوطه‌های این بیمارستان و تهدید به بمباران مرکز فرهنگی ارتدوکسی و مدرسه رومی، مقدمه‌ای برای ارتکاب جنایت و کشتاری وحشیانه در حق بیماران و مجروحان و حدود ۱۴ هزار آواره و بی‌سرپناه در بیمارستان قدس و ۱۵۰۰ آواره دیگر در مرکز و مدرسه مذکور خواهد بود.

حماس خواستار تحرک فوری تمامی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای حمایت از بیمارستان‌ها که نقشی انسانی در نجات بیش از دو میلیون فلسطینی در نوار غزه ایفا می‌کنند، و حمایت از مساجد، کلیساها و تمامی نهادها و مؤسسات فلسطینی و احترام به ادیان آسمانی و قوانین و عرف بین‌الملل شد.

همچنین «ماجد بن محمد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که این کشور قصد بستن دفتر حماس در دوحه به علت اهمیت آن را ندارد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت مذاکرات با هدف آزادسازی اسیران در غزه و تلاش‌های انجام شده در جهت جلوگیری از تشدید تنش‌ها، بیان کرد: این کانال ارتباطی یعنی دفتر حماس در دوحه، نقش بسیار مهمی در مقابله با تنش‌هایی که در ماه سپتامبر رخ داده بود، ایفا کرد؛ مذاکرات قطر با حماس منجر به کاهش تنش‌ها در دو هفته اخیر پس از آغاز موج درگیری بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها شده است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر، بر اهمیت باز نگه داشتن این کانال برای کمک به حل و فصل مناقشه کنونی فلسطین و رژیم اشغالگر تاکید کرد.

وی تاکید کرد: نمی‌توان اجازه داد این کانال ارتباطی از بین برود، تا زمانی که در برقراری صلح بین دو طرف مهم باشد.

الانصاری در پایان صحبت‌های خود هشدار داد که ادامه عملیات زمینی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تلاش‌های قطر برای آزادی گروگان‌های اسیر شده در غزه را بسیار پیچیده کرده است.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حادثه امنیتی خطرناک در ایرز در شمال غزه و شنیده شدن صدای تیراندازی شدید خبر دادند.

در ابتدا گروهی از مبارزان قسام از موانع مرزی عبور کرده و خود را به غرب ایرز در داخل اراضی اشغالی رسانده و با موشک‌های ضدزره جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.

به دنبال آن قسام اعلام کرد که مبارزانش شماری از نظامیان اسرائیلی را در داخل این جنگ‌افزارها به قتل رساندند.

پس از پایان این عملیات و رسیدن نیروهای پشتیبانی ارتش رژیم صهیونیستی به نزدیکی ایرز، درگیری مسلحانه شدیدی میان آن‌ها و مجاهدان قسام اتفاق افتاده است.