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۸ آبان ۱۴۰۲، ۸:۳۹

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه خبر داد؛

آغاز برداشت زعفران در شهرستان کرمانشاه

آغاز برداشت زعفران در شهرستان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه از آغاز برداشت زعفران در شهرستان کرمانشاه خبر داد.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهرستان کرمانشاه ۲۶۶ هکتار زعفران وجود دارد که امروز، عملیات برداشت این محصول در دهستان سرفیروز آباد کرمانشاه آغاز شد.

وی افزود: سطح زیر کشت زعفران شهرستان کرمانشاه تا سال گذشته حدود ۲۱۰ هکتار بوده که امسال بیش از ۵۰ هکتار به سطح زعفران شهرستان کرمانشاه افزایش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا ۱۴۵ تن پیاز زعفران یارانه‌ای بین متقاضیان توزیع شده است.

کریمی با اشاره به معظل بیکاری در استان کرمانشاه، بیان کرد: با توجه به درآمد مناسب زعفران در اراضی کم بازده و مصرف آب کم، ترویج این محصول با ارزش در دستور کار مدیریت شهرستان کرمانشاه قرار گرفته که خداروشکر مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: به طور میانگین از هر هکتار حدود ۶ کیلوگرم زعفران تولید می‌شود.

کد مطلب 5925251

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