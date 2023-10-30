به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح دوشنبه در آئین نواختن زنگ ایثار و شهادت در دبیرستان نمونه دولتی شهدا شهر دیر با گرامیداشت یاد ۳۶ هزار شهید دانش آموز کشور، ۲۷ شهید دانش آموز شهرستان و شهید محمدحسین فهمیده، اظهار داشت: امروز باید از دوهزار شهید دانش آموز غزه یاد کنیم که در سه هفته اخیر مظلومانه زیر بمب‌های دشمن به خاک و خون کشیده شدند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه امروز ما در این مدرسه و مکان امن نشسته ایم و باید بخاطر امنیتی که داریم شکرگزار خداوند باشیم، افزود: این امنیت ارزان به دست نیامده است و مرهون فداکاری‌ها و ایثارگری‌های امثال شهید فهمیده‌ها در دوران دفاع مقدس هستیم که زمینه ساز ایثارگری آنها ایمان به خداوند بود.

وی با اشاره به بمباران شبانه روزی مردم غزه در سه هفته اخیر توسط صهیونیست‌ها، گفت: عاملی که باعث شده تا مردم غزه سرزمین خود را ترک نکنند و فریاد ایستادگی و حمایت از نیروی مقاومت سر دهند، ایمان و توکل به خدا است.

حسینی با بیان اینکه در کنار مظلومیت مردم غزه باید از صبر و ایستادگی آنها هم سخن بگوییم وگرنه به آنها ظلم کرده‌ایم، تاکید کرد: امروز صحنه کربلا را در غزه می‌بینیم.

وی با اعلام اینکه امروز اگر جامعه‌ای بخواهد به تمدن نوین اسلامی برسد باید علم خود را تقویت کند، خاطرنشان کرد: دانش آموزان در شرایطی می‌توانند آینده سازان جامعه اسلامی و زمینه سازی ظهور و تمدن ساز باشند که بصیرت، روحیه بسیجی و علم و دانش خود را تقویت کرده و افزایش دهند.

امام جمعه دیر با تاکید بر اینکه سازمان بسیج دانش آموزی باید کانونی برای پرورش نسلی همانند شهید فهمیده باشد، بیان داشت: ما امروز هم نیاز داریم که روحیه بسیجی، ایثارگری، فداکاری و شهادت طلبی در میان جامعه پررنگ باشد.

وی افزود: تا زمانی که روحیه شهادت طلبی، ایثارگری، ایمان به خدا و ولایت پذیری در میان جامعه و نسل جوان پررنگ باشد، دشمن نمی‌تواند هیچ غلطی کند.

حسینی با بیان اینکه دشمن خود نیز می‌داند که تهدیداتش توخالی است، یادآور شد: دشمنان می‌دانند که در مقابل ملتی آگاه، بابصیرت، شجاع و عاشق شهادت نمی‌توانند کاری کنند البته از آن طرف اقتدار نظامی داریم و در کنار ایستادگی صبر و توکل و روحیه بسیجی ملت در مقابل دشمن از نظر بنیه نظامی هم خود را تقویت کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه قدرت نظامی باید با پشتوانه ملت همراه باشد، گفت: اگر در جامعه‌ای ملت در صحنه نباشد، تنها با داشتن اقتدار نظامی کاری از پیش نمی‌برد و هر دو باید کنار هم باشد.