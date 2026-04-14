به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید شرفالدین ملکحسینی شامگاه سه شنبه در چهل و پنجمین شب حضور مردم در خیابانهای یاسوج با بیان اینکه پرچم عزت و اقتدار جهان امروز در دست شیعه و پیروان مکتب جعفری است، افزود: این خاک، خاک رسول خدا و اهل بیت(ع) است و معلم اقتدار و ایستادگی، یعنی قائد شهید، با بهرهگیری از آموزههای امام علی(ع) و امام جعفر صادق(ع) ما را تربیت کرد و برای چنین خاک مقدسی باید جان داد.
وی با تأکید بر حق دفاع مظلومانه، تصریح کرد: خدای متعال به مظلومی که مورد حمله قرار گرفته اذن داده که ایستادگی کند و با دشمن روبهرو شود و کسانی که مقابل آنها آمدند، شکست بخورند؛ این، نشانه اقتدار و نصرت الهی است.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری همچنین یادآور شد: قائد امت هرچند از میان ما رفته است، اما روح او در کنار ما و راهش ادامه دارد.
وی با اشاره به جنگ اخیر گفت: بمبها و موشکهای دشمنان به خانهها، کارخانهها و پالایشگاهها اصابت کرد، اما ایمان مردم آسیب ندید و این ایمان، اندیشهها را شکوفا خواهد کرد.
آیت الله ملک حسینی افزود: جای کسانی که شهید شدند، انسانهای متعالی میآیند و آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای جانشین شایستهای برای رهبر شهید انقلاب هستند.
وی درباره آتشبس دو هفتهای گفت: خداوند میفرماید اگر آتشبس اعلام شد، جنگ طلب نباش اما جنگجو بمان و ملت ایران مانند زمان پیامبر(ص) و امام علی(ع) جنگ طلب نیستند اما مرد جنگ هستند.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در پایان تأکید کرد: حال که آتشبس شده، باید بر خدا توکل کنیم، هرچند میدانیم دشمن از سر خباثت این پیشنهاد را داده، اما به خدا توکل خواهیم کرد و امیدواریم دشمن شیطانصفت را از پای در بیاوریم.
