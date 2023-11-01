نیازهای فوری یک استان صنعتی/ صادرات چهارمحال و بختیاری ۳ برابر شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: یکی از معضلاتی که سال‌ها باعث رنج استان چهارمحال و بختیاری شده است، در بن‌بست قرار گرفتن آن است.

چهارمحال و بختیاری از نعمت خطوط ریلی محروم است و فرودگاه این استان تنها نام بین‌المللی را یدک می‌کشد و عملاً به چند پرواز محدود شده است.

همه این‌ها در کنار موقعیت جغرافیایی استان و معضلاتی که در خصوص جاده‌های مواصلاتی آن وجود دارد بن‌بست بودن آن را تشدید می‌کند.

این در حالی است که چهارمحال و بختیاری در مسیر ترانزیت کشور قرار دارد و همسایه استان‌های بزرگی چون خوزستان، اصفهان و… است.

علاوه بر شرایطی که ذکر شد پایین بودن علم تجارت در بین تولید کنندگان در استان نیز مزید بر علت شده است تا سهم استان از تراز تجارت و گمرکی کشور کم باشد.

آمار و اطلاعاتی که علی‌اصغر عبدالهی مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری از شرایط صادرات و واردات استان ارائه می‌دهد اگرچه نشان دهنده رشد نسبت به سال‌های گذشته است اما زیرساخت‌های ضعیف، همچنان سدی بزرگ بر سر راه تجارت به استان‌ها و حتی کشورهای دیگر به شمار می‌رود.

زیرساخت‌ها تکمیل تا چهارمحال و بختیاری از بن‌بست خارج شود

علی‌اصغر عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، صادرات ۶ ماهه نخست امسال چهارمحال و بختیاری را ۱۵۴ هزار تن عنوان و اظهار کرد: ارزش این صادرات ۷۵ میلیون دلار بوده و از نظر وزنی ۲۰۰ درصد رشد دارد که ارزش آن ۸۲ درصد است.

وی افزود: در سال گذشته ۱۵۶ هزار تن کالا در گمرک صادرات داشتیم و در هفت ماه نخست امسال به این رقم رسیدیم.

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امسال تراز تجاری استان ۶۰ میلیون دلار مثبت بود و این در حالی است که در کل سال ۱۴۰۱ تراز تجاری به بیش از ۷۰ میلیون دلار مثبت رسیده است.

عبداللهی با بیان اینکه درآمدهای گمرکی امسال ۶۶ درصد رشد داشته و به بیش از ۳۴ میلیارد تومان رسید که به حساب خزانه واریز شد، عنوان کرد: عمده کالاهای صادر شده از این استان کود اوره، میلگرد، بادام، کولر آبی، خوراک آبزیان و… هستند.

وی خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری استان صنعتی است اما متناسب با این موضوع زیرساخت‌ها پیشرفت نکرده، متأسفانه گمرک در این استان انبار درستی ندارد و ساختمان آن در مرکز استان متمرکز شده و این یکی از دلایلی است که کالاها به استان‌های دیگر برای صادرات ارسال می‌شود.

عبدالهی با بیان اینکه شهرستان بروجن فوق‌العاده صنعتی است و از همین‌رو نیاز به گمرک دارد، بیان کرد: باید تبدیل چهارمحال و بختیاری به منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، ظرفیت راه‌آهن باید مورد توجه قرار گیرد و بندر خشک در این استان راه‌اندازی شود تا استان از بن‌بست خارج شود.

وی با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد صادرات این استان مربوط به بخش صنعت است، تصریح کرد: ۲۰ درصد دیگر صادرات مربوط به کشاورزی است، اگر همه ظرفیت‌ها پای کار بیایند صادرات و واردات به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد.

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری یادآور شد: لازم است برای هر شهرستان یک پایانه صادراتی ایجاد شود چراکه راه‌اندازی این پایانه‌ها می‌تواند در ارتقای سطح استان تأثیر بسزایی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، همانگونه که گفته شد علاوه بر زیرساخت‌های ضعیف صادرات و تجارت در چهارمحال و بختیاری، نبود علم کافی داد و ستد با دیگر استان‌ها و دیگر کشورها در تولیدکنندگان این استان چشمگیر است.

تولیدکنندگان در این استان باید با تحقیق و بررسی بازارهای کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه که اتفاقاً نزدیکی‌های فرهنگی بسیاری با آنان داریم را شناسایی کنند تا بتوانند علاوه بر تأمین بازارهای داخلی از ظرفیت بازارهای خارجی برای فروش محصول و توسعه تولیدات خود استفاده کنند.

چهارمحال و بختیاری استانی ضعیف در بحث صادرات است



شهرام زارع رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در این ارتباط به خبرنکار مهر گفت: تجارت در چهارمحال و بختیاری بسیار ضعیف است.

وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری استانی ضعیف در بحث صادرات است، افزود: یکی از دلایل این موضوع نبود صنعت قوی در استان است چراکه زمانی برچسب دامپروری و کشاورزی به این استان زده شد.

وی ادامه داد: این استان سال گذشته ۳.۵ میلیون دلار کالا به پاکستان صادرات کرد که ۲.۵ میلیون دلار آن شیر خشک بوده است.

زارع عنوان کرد: محصولاتی چون ماهی و آبزیان، پرندگان زینتی، نخود، گوشت و… قابلیت صادرات از چهارمحال و بختیاری به کشور پاکستان را دارند.

یکی از کشورهایی که به لحاظ فرهنگی قرابت بسیاری با ایران دارد پاکستان است، این کشور به گفته دبیر اتاق بازرگانی ایران و پاکستان یک کشور مصرفی به شمار می‌رود که می‌تواند بازار بزرگ و غنی برای محصولات تولیدی در ایران به ویژه استان چهارمحال و بختیاری باشد.

کافی است تولیدکنندگان علاوه بر تولید، بازاریابی و تجارت را نیز در دستورکار خود قرار دهند و با شناسایی بازارهای کشورهای مختلف درصدد فروش محصولات خود در این مناطق باشند.

پاکستان بازاری بالقوه برای حضور تولیدکنندگان ایرانی است

فهیمه دامرودی در همایش معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور پاکستان در شهرکرد، اظهار کرد: پاکستان بندر چابهار را رقیب خود می‌داند اما از نظر ایران این بندر با کشور پاکستان مکمل یکدیگر هستند.

وی افزود: پاکستان کاشی و سرامیک را به دلیل رنگ و لعاب و قیمت آن می‌پسندد.

دبیر اتاق بازرگانی ایران و پاکستان ادامه داد: محصول دیگر که پاکستان به وفور از ایران خریداری می‌کند تخم گشنیز است، این محصول در پاکستان فرآوری و دوباره به خود کشور بازمی‌گردد و در صنعت عطرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دامرودی با اشاره به اینکه صادرات کالا به کشور پاکستان در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۸ درصدی داشت، عنوان کرد: سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از مبدا ایران به پاکستان صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: سوخت معدنی، شیر و محصولات لبنی، تخم پرندگان، میوه‌های خوراکی، مواد پلاستیکی، چدن، آهن، فولاد، محصولات شیمیایی، فرش (بیشتر ماشینی) و… ازجمله اقلام صادراتی به کشور پاکستان هستند.

دبیر اتاق بازرگانی ایران و پاکستان اضافه کرد: سال گذشته نمایشگاه اختصاصی ایران در شهر کراچی پاکستان برپا شد و این کشور ظرفیت معرفی کالاهای ایرانی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقویت تجارت آزاد، ادغام اقتصاد کشورهای منطقه، دستیابی به صلح جهانی از طریق ایجاد روابط تجاری بین‌الملل، ترویج تبادلات اجتماعی و فرهنگی بین ملت‌ها، پیشبرد صادرات و واردات کالا در سطح جهانی و… ازجمله دستاوردهای ارتباط تجاری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه ایران است.

این مهم باید در اولویت باشد تا بتوان علاوه بر بازارهای داخلی، محیطی امن در خارج از کشور را نیز در اختیار داشت تا به درستی محصولات و تولیدات را به فروش رساند.