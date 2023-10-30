مدیریت جنگ در غزه در اختیار آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در گفت‌وگو با بلومبرگ تاکید کرد: اگر اسرائیلی‌ها جنگ را متوقف نکنند و به کشتار و جنایت‌هایشان ادامه دهند، باز شدن جبهه‌های جدید غیرقابل اجتناب است و آن موقع، رژیم اسرائیل در شرایط جدیدی قرار می‌گیرد که قطعاً از اقدامات خودش پشیمان خواهد شد.

متن کامل وزیر خارجه ایران با این رسانه آمریکایی که پیش از این بخشی از آن منتشر شده، بدین شرح است:

خبرنگار بلومبرگ به عنوان نخستین سوال از وزیر خارجه ایران پرسید که اتفاقات مهمی در ۴۸ ساعت اخیر رخ داده و پاسخ ایران به حمله آمریکا به شرق سوریه و هدف گرفتن مواضع ایران پس از سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل چیست؟

وزیر امور خارجه ایران پاسخ داد: اولاً شما گفتید اتفاقات مهمی در ۴۸ ساعت گذشته رخ، من فکر می‌کنم این اتفاق مهم در مجمع عمومی سازمان ملل روی داد و به هرحال بعد از چالشی که بین بعضی از کنشگران اصلی و اعضایی که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هستند، هیچ قطعنامه‌ای که به آتش بس و مسائل انسان دوستانه در مورد فلسطین توجه کند، در سه هفته گذشته صادر نشد، روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل بالاخره یک قطعنامه با رأی ۱۲۰ کشور صادر شد که هم به موضوع آتش بس انسانی توجه دارد و هم مسائل انسان دوستانه. این اتفاق خوبی است که در سازمان ملل رخ داده است اما در مورد سوال شما اولاً ادعای دولت آمریکا، ادعای نادرستی است. زمانی که داعش در منطقه ما فعال شد، در عراق و سوریه گروه‌هایی برای مبارزه با تروریسم شکل گرفت. این گروه‌ها در راستای امنیت کشورشان اقدام می‌کنند. این گروه‌ها مرتبط با کشورهای خود در منطقه هستند. نه از جمهوری اسلامی ایران دستور می‌گیرند و نه ما دستور العملی به آنها می‌دهیم. طرف آمریکایی مدعی است این گروه‌ها مرتبط با ایران هستند. این گروه‌ها راسا خودشان تصمیم می‌گیرند و اقدام می‌کنند.

خبرنگار بلومبرگ پرسید شما می‌گوئید آنها خودشان تصمیم می‌گیرند ولی شما به حماس و حزب‌الله نزدیک هستید، آیا بر این گروه‌ها تأثیری دارید؟

وزیر خارجه ایران پاسخ داد: من از حماس و حزب‌الله صحبت نکردم. از گروه‌هایی می‌گویم که آمریکا مدعی است در عراق و سوریه، منافع او را هدف قرار داده‌اند.

حماس و حزب‌الله گروه‌های آزادی‌بخشی هستند که برای امنیت سرزمین فلسطین و لبنان تلاش می‌کنند. ما رابطه سیاسی قوی با آنها داریم. در مورد حماس مایلم این نکته را اشاره کنم که حماس از نظر ما، یک جنبش آزادی‌بخش در مقابل اشغالگری است.

بلومبرگ درباره اظهارات امیرعبداللهیان در مجمع عمومی سازمان ملل و هشدارش به آمریکا مبنی بر اینکه اگر نسل‌کشی در غزه ادامه یابد، خود نیز از این آتش در امان نخواهند بود، پرسید و گفت که منظور شما چیست؟

وزیر خارجه ایران پاسخ داد: الان چه وضعیتی در منطقه وجود دارد. رژیم اسرائیل و شخص نتانیاهو یک جنگ گسترده‌ای را علیه غیرنظامیان در غزه به راه انداخته‌اند. یک نسل کشی و جنایت جنگی که در کمتر از سه هفته، هفت هزار و ۳۰۰ غیرنظامی شامل ۶۴ درصد از زنان و کودکان را به شهادت رسانده‌اند.

آمریکا به طور کامل در کنار رژیم اسرائیل قرار گرفته در حالی که به ایران توصیه می‌کند خویشتنداری کند. کاخ سفید به ما پیام می‌دهد که ما به عنوان آمریکا به دنبال گسترش دامنه جنگ نیستیم و از ایران می‌خواهیم خویشتنداری کند. در حالی که خودش خویشتنداری نمی‌کند و در کنار یک طرف جنگ، قرار گرفته است. آن هم در کنار یک رژیم اشغالگر قرار گرفته است.

بلومبرگ پرسید که رئیس جمهور آمریکا معتقد است اسرائیل حق دفاع از شهروندان خود را دارد در حالی‌که تمام تلاش خود را برای محافظت از غیرنظامیان انجام می‌دهد. این خبرنگار خواستار توضیح امیرعبدالهیان درباره سخن و هشدارش خطاب به آمریکایی‌ها شد.

وزیر امور خارجه پاسخ داد: جمله‌ای را که گفتم در مصاحبه با شما تکرار می‌کنم. آمریکا دیگران را توصیه به خویشتنداری می‌کند اما خودش بطور کامل در کنار اسرائیل که از نظر حقوق بین الملل، قدرت اشغالگر شناخته می‌شود، قرار دارد. اگر رفتار آمریکا را طی سه هفته گذشته مرور کنید، حضور تمام عیار آمریکا در کنار رژیم اشغالگر اسرائیل باعث افزایش شدت جنگ و افزایش کشتار زنان و کودکان و غیرنظامیان شده است. ادامه این روش یعنی کنترل در منطقه از دست همه طرف‌ها می‌تواند خارج شود، در حالتی که آمریکا این رویه و رفتار را بخواهد ادامه دهد، توسعه جنگ و باز شدن جبهه‌های جدید، امری اجتناب ناپذیر است و در آن حالت، دود این جنگ به چشم آمریکا هم خواهد رفت.

بلومبرگ درباره اقدام ایران برای کاهش تنش سوال کرد که وزیر خارجه ایران پاسخ داد: اولاً توصیه ما این است که آمریکا منصفانه برخورد کند. قرار گرفتن در کنار یک طرف جنگ آن هم طرف اشغالگر حمایت عملی از کشته شدن هفت هزار و ۳۰۰ زن و کودک و غیرنظامی فلسطینی است، این امر اعتبار آمریکا را نه تنها در منطقه بلکه در جهان با چالش جدی مواجه کرده است. جمهوری اسلامی ایران همواره نقش سازنده در منطقه ایفا کرده است. ما معتقدیم راهکار، تداوم جنگ نیست بلکه تمرکز بر راه حل سیاسی است.

بلومبرگ پرسید که دبیرکل سازمان ملل حملات ۷ اکتبر را محکوم کرده، گروگانگیری غیرنظامیان و پرتاب موشک علیه آنان. شما گفتید که حماس آمادگی دارد گروگان‌های غیرنظامی را با ۶ هزار اسیر فلسطینی مبادله کند، این اتفاق چقدر می‌تواند سریع روی دهد؟

امیرعبداللهیان پاسخ داد: اولاً باید به ریشه این وضعیت نگاه کنید. اشغالگری اسرائیل ریشه اصلی بحران است. نکته دوم اینکه ما هیچ گاه از کشتار غیرنظامیان و زنان و کودکان در هیچ جای دنیا حمایت نکرده و نمی‌کنیم. نکته سوم اینکه اقدام حماس در مقابله با قدرت اشغالگر در چارچوب حقوق بین الملل انجام شده است اما راهکار، تشدید جنگ نیست. راهکار، ادامه این وضعیت نیست. ادامه این وضعیت یعنی بشکه باروت در منطقه منفجر خواهد شد.

بلومبرگ درباره وضعیت کنونی و آزادی گروگان‌ها و تنش زدایی در این زمینه سوال کرد که وزیر خارجه ایران پاسخ داد: کمتر از دو هفته پیش در قطر با رهبر سیاسی حماس ملاقات داشتم و به او پیشنهاد کردیم نسبت به آزادی اسرای غیرنظامی بررسی و اقدام کند. رهبر سیاسی حماس این ایده را پذیرفت و اعلام آمادگی کرد که نسبت به آزادسازی اسرای غیرنظامی اقدام می‌کنند.

بلومبرگ سوال کرد که چه تعداد و چه زمانی آزاد خواهند شد؟

امیرعبداللهیان پاسخ داد: من این سخن را از زبان آقای اسماعیل هنیه شنیدم که گفت ما آمادگی داریم همه اسرای غیرنظامی که در غزه هستند را آزاد کنیم. اما حتماً آزادی اسرا نیاز به یک آتش بس و ترتیباتی دارد تا بتوانند نظامی‌ها را از غیرنظامی‌ها شناسایی و سپس اقدام کنند.

بلومبرگ درباره راه‌های رسیدن به آتش‌بس و کمک ایران در این زمینه پرسید

امیرعبداللهیان پاسخ داد: فکر می‌کنم اولاً این امکان باید فراهم شود که یک آتش‌بس فوری برای ارسال گسترده کمک‌های انسان دوستانه برقرار شود یعنی حملات سازمان یافته رژیم اسرائیل علیه غیرنظامیان متوقف شود و در سایه این آتش بس، ضمن ورود کمک‌های انسانی، اسرای غیرنظامی تحویل صلیب سرخ شوند.

بلومبرگ سوال کرد تا زمانی که آتش بس معتبری وجود نداشته باشد، آزادی اسرا وجود ندارد؟

وزیر خارجه ایران پاسخ داد: واقعیت این است آقای اسماعیل هنیه به من گفت مگر در سایه بمباران شدید، امکان تفکیک اسرای نظامی از غیرنظامی وجود دارد؟ طبعاً نه.

دوباره بلومبرگ درباره آزادی اسرای نظامی و زمان آزادی آنها پرسید که امیرعبداللهیان پاسخ داد: این را باید خود حماس تصمیم بگیرد ولی من فکر می‌کنم مساله دیگری که وجود دارد، وجود ۶ هزار اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم اسرائیل است. ممکن است در مرحله تبادل اسرای نظامی، بحث چگونگی آزادسازی اسرای فلسطینی بین حماس و طرف مقابل مطرح شود. این چیزی است که حماس باید در موردش تصمیم بگیرد. ولی نکته مهم این است که ما در راه حل سیاسی که حقوق ملت فلسطین هم دیده شود، و مانع گسترش جنگ شود، می‌توانیم نقش ایفا کنیم.

بلومبرگ درباره واکنش به تشدید حملات اسرائیل پرسید که وزیر خارجه ایران پاسخ داد: من نمی‌توانم وارد جزئیات نظامی شوم چون متخصص مباحث نظامی نیستم ولی اگر اسرائیلی‌ها جنگ را متوقف نکنند و به کشتار و جنایت‌هایشان ادامه دهند، باز شدن جبهه‌های جدید غیرقابل اجتناب است و آن موقع، رژیم اسرائیل در شرایط جدیدی قرار می‌گیرد که قطعاً از اقدامات خودش پشیمان خواهد شد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال دیگر بلومبرگ درباره بر روی ماشه بودن دست‌ها گفت: الان شما در کف خیابان‌های اروپا و آمریکا، تظاهرات گسترده و کم سابقه مردمی را در محکومیت جنایات جنگی علیه مردم غزه و فلسطین می‌بینید. احساسات مردم منطقه را می‌بینید و این وضعیت به مرحله انفجار احساسات مردمی نزدیک شده است. در نتیجه هر احتمالی وجود دارد و هر جبهه‌ای جدید می‌تواند باز شود. راهکار این است تا دیر نشده بر راه حل سیاسی متمرکز شوند.

امیرعبداللهیان همچنین درباره مرتبط بودن این موضوع با آمریکا گفت: اولاً بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، مدیریت این جنگ در اختیار آمریکا است و اسرائیل به نیابت از آمریکا، این جنگ را انجام می‌دهد ولی مدیریت جنگ با نظامیان آمریکا است چون در داخل رژیم اسرائیل وضعیت فرو ریخته‌ای وجود دارد.

خبرنگار بلومبرگ با تکرار ادعاهای آمریکا و برخی کشورها مبنی بر حق دفاع از خود و حفاظت از غیرنظامیان از سوی اسرائیل و تاکید ایران بر نقش نداشتن در این درگیری‌ها پرسید که تأثیر ایران بر حماس و حزب‌الله چیست؟

وزیر خارجه ایران پاسخ داد: اولاً تصمیمی که حماس گرفت، تصمیمی کاملاً فلسطینی بود که عملیات طوفان الاقصی را انجام داد. دلایل آن هم کاملاً برای همه جهان روشن است.

ثانیاً حماس، جهاد اسلامی و حزب الله، گروه‌هایی هستند که در راستای منافع کشورهای خودشان عمل می‌کنند نه از ما دستور می‌گیرند نه ما به آنها دستور می‌دهیم.

بلومبرگ درباره ادعای وال استریت ژورنال مبنی بر آموزش نظامیان حماس قبل از حمله ۷ اکتبر از سوی ایران سوال کرد که امیرعبداللهیان پاسخ داد: ما درباره وضعیت موجود صحبت می‌کنیم. آنها خودشان نیروهایی برای آموزش دارند. آنها سلاح و امکانات مورد نیازشان را تهیه و تولید می‌کنند. ما ارتباط سیاسی قوی با حزب‌الله و گروههای مقاومت داریم. در چارچوب حقوق بین‌الملل از منطق مقابله با قدرت اشغالگر استقبال و حمایت سیاسی می‌کنیم. مخالف کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان هستیم اما در بعد سیاسی معتقدیم راه حل فلسطین، می‌تواند دموکراتیک باشد. طرح دمکراتیکی که ایران در سازمان ملل ثبت کرده است، مبتنی بر برگزاری رفراندوم بین ساکنان اصلی فلسطین شامل یهودی، مسیحی و مسلمان است. بگذارید فلسطینیان خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند.

بلومبرگ با اشاره به سخنان وزیر خارجه ایران مبنی بر اینکه به حماس دستور و آموزش نمی‌دهیم، درباره نقش ایران در منطقه سوال کرد.

امیرعبداللهیان پاسخ داد: ما از مقابله با اشغالگری که پدیده شومی است، حمایت می‌کنیم. اگر امروز گروهی و فرقه‌ای بیاید و بخشی از نیویورک را اشغال کند، شما در آمریکا چه می‌کنید؟ به او می‌گوئید حق دفاع مشروع داشته باشد؟

وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوال دیگری درباره تهدید آمریکا از سوی ایران گفت: من در نیویورک با دبیرکل سازمان ملل گفت‌وگو کردم برای اینکه راهکار سیاسی پیدا کنیم. معتقدیم بخشی راهکار سیاسی، توقف فوری حملات به غیرنظامیان، ارسال کمک‌های انسان دوستانه، آزادسازی اسرای غیرنظامی است. لذا ما از ارتباط خود برای راه حل سیاسی و نه افزایش ادامه جنگ استفاده می‌کنیم اما آمریکا هم باید عیناً این رفتار را داشته باشد.

امیرعبداللهیان در پاسخ به سوال دیگری درباره میانجیگری‌ها برای آزادی اسرا نیز گفت: ما با قطر در این رابطه، ارتباط و مشورت‌های نزدیکی داریم. من ۱۰ روز پیش در قطر بودم. با مقامات قطر صحبت کردم. آنها ایده‌هایی را برای آزادی اسرای غیرنظامی داشتند. ما ایده‌هایمان را به اشتراک گذاشتیم. هم دوستان ما در قطر، و هم ما با آقای اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس برای تسریع و کمک به آزادی اسرای غیرنظامی صحبت کردیم اما حماس نسبت به آزادی اسرای فلسطینی هم مطالباتی دارد. مبادله یک‌طرفه نمی‌تواند باشد. حماس به ما گفت نسبت به آزادی اسرای غیر نظامی آمادگی دارد.

بلومبرگ درباره توافق ایران و آمریکا و تبادل زندانیان و آزادسازی ۶ میلیارد از پول‌های مسدود شده ایران و آینده روند گفت‌وگوها پرسید که وزیر خارجه ایران پاسخ داد: ایده سلطان عمان همچنان روی میز است

بلومبرگ با توجه به انتقاد ایران از حضور نظامیان آمریکا در منطقه، در باره حضور نظامیان ایران در سوریه پرسید.

وزیر خارجه ایران پاسخ داد: ا زمانی که برای مبارزه با تروریسم، دولت سوریه از ایران درخواست کمک کند، ما در چارچوب موافقتنامه همکاری‌های مشترک بین دو کشور عمل خواهیم کرد.

خبرنگار بلومبرگ سوال کرد که آیا نیروی بیشتری به سوریه اعزام خواهید کرد که وزیر امور خارجه ایران پاسخ داد: اگر مبارزه با تروریسم ایجاب کند و اگر دولت سوریه درخواست کند، در چارچوب توافقات موجود برای مبارزه با تروریسم به دولت سوریه همچنان کمک می‌کنیم.

خبرنگار بلومبرگ دوباره درباره اعزام نیروی بیشتر ایران به سوریه پرسید که وزیر خارجه ایران پاسخ داد: تحول جدیدی رخ نداده است.

در ادامه اصرارهای خبرنگار بلومبرگ بر ارسال نیروی جدید ایران بعد از عملیات طوفان الاقصی به سوریه، وزیر امور خارجه ایران به او گفت: پاسخ شما را دادم اما من از شما می‌پرسم که آمریکا بعد از ۷ اکتبر چه تعداد نیرو و سلاح به تل آویو ارسال کرده است؟ چند هواپیما و کامیون و چه نوع سلاح‌هایی؟

در این هنگام خبرنگار بلومبرگ گفت که یک روزنامه نگارم و این سوالات را برای روشن شدن موضوعات برای مخاطبان می پرسم.

وزیر خارجه ایران هم در پاسخ گفت: ما نیروی جدید به سوریه، عراق و منطقه اعزام نکرده‌ایم، اما در خصوص تحولات منطقه هم صرفاً تماشاگر و ناظر نبوده‌ایم. هر زمان که لازم بدانیم، متناسب با مصالح و امنیت ملی‌مان و شرایط منطقه در زمان و مکان لازم خود، جمهوری اسلامی ایران تصمیم می‌گیرد. اما من هشدار می‌دهم ادامه این وضعیت قتل عام مردم غزه، منطقه را از کنترل خارج خواهد کرد. ما به نیویورک آمدیم تا از همه مکانیزم‌های بین المللی برای عدم رسیدن به نقطه انفجار در منطقه بهره بگیریم این طرف آمریکایی است که باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد جنگ را تشدید کند؟ اگر این‌طور است پس مسئولیت بین‌المللی آن را بپذیرد. مسئولیت گسترش دامنه جنگ را بپذیرد. اما اگر به دنبال تحقق آرامش در منطقه است، مسیر آن، راه حل سیاسی و توقف نسل‌کشی و جنایت جنگی در غزه و ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه است.

خبرنگار بلومبرگ به عنوان آخرین سوال از وزیر خارجه ایران، نظر جمهوری اسلامی ایران را درباره راهکار دو کشوری در قبال موضوع فلسطین و اسرائیل پرسید که امیرعبداللهیان پاسخ داد: پیشنهاد دموکراتیک و راه حل سیاسی ما، برگزاری رفراندوم بین ساکنان اصیل فلسطینی شامل یهودی، مسیحی و مسلمان است. یکبار بگذارید، فلسطینی‌ها درباره سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند.