به گزارش خبرگزاری مهر، Starmap شرکت نانوفرم یک نسخه هوش مصنوعی دیجیتال است که به‌نام گسترش کنترل شده فناوری راه‌حل‌های فوق بحرانی (CESS) خوانده می‌شود. این فناوری امکان ایجاد نانوذرات API را مستقیماً از محلول امکان‌پذیر می‌کند، که به شرکت اجازه می‌دهد تا تصمیم بگیرند که کدام مولکول‌ها باید به صورت فرمولاسیون نانویی استفاده شوند.

این فناوری آنلاین، که با موفقیت ارزیابی فناوری را در مطالعات امکان‌سنجی بالینی پشت سرگذاشته است، به مشتریان این امکان را می‌دهد تا تعداد زیادی از آزمایش را از طریق دسکتاپ خود انجام دهند.

این فناوری امنیت و محرمانه بودن، مقیاس‌پذیری، چابکی و بینش‌های جدید را به کاربران به ارمغان می‌آورد. براساس قراردادی که میان دو شرکت امضا شده، نانوفرم به استرازنکا اجازه می‌دهد تا با انتخاب بهترین گزینه‌های مولکولی، به غربالگری مولکولی بپردازد. علاوه بر این فراهمی زیستی بالاتر، تمایز میان گروه‌های هدف و فرمولاسیون را بهبود می‌بخشد.

شرکت نانوفرم در این قرارداد اجازه دسترسی به اطلاعات مولکول‌های غربال شده با فناوری Starmap را پیدا می‌کند، غربالگری که برای مدیریت مولکول‌های مناسب به منظور تولید داروها انجام می‌شود.

علاوه بر این، هر دو شرکت به‌طور مشترک مفاهیم و راهبردهای نوآورانه توسعه محصول را با هم به اشتراک می‌گذارند. کریستین جونز، مدیر ارشد تجاری نانوفرم می‌گوید: «همکاری با دیگر شرکت‌ها برای توسعه داروهای جدید ضروری است. با ترکیب رویکرد Starmap مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری نانو می‌توانیم به سرعت بخشیدن به اهداف توسعه دارو در استرازنکا کمک کنیم.»

در سپتامبر سال ۲۰۱۹، نانوفرم و آسترازنکا برای ارزیابی فناوری CESS نانوفرم در طیف وسیعی از محصولات دارویی اختصاصی آسترازنکا همکاری کردند. هدف از این مطالعه ارزیابی این موضوع بود که آیا فناوری CESS می‌تواند در سراسر زنجیره ارزش دارویی ارائه شود.