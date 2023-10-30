۲ کافه سنتی متخلف در جعفرآباد پلمب شد

سروان توحید یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای تأمین سلامت و امنیت اجتماعی طی عملیاتی با هماهنگی دستگاه قضائی دو باب کافه سنتی به دلیل عدم رعایت ضوابط انتظامی و صنفی پلمب و به تعدادی دیگر نیز تذکرات قانونی ارائه شد.

وی ادامه داد: کافه‌های سنتی تا ساعت ۱۲ شب مجاز به فعالیت بوده و در همین مدت نیز لازم است ضوابط انتظامی و قانونی مربوط به صنف خود را رعایت کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان جعفرآباد (مغان) بیان کرد: متأسفانه مشاهده می‌شود تعدادی از کافه‌های سنتی ضمن ادامه فعالیت بعد از ساعت ۱۲ شب با عرضه غیرمجاز موجب ایجاد مزاحمت برای آسایش مردم شده‌اند.

سروان یاری با اشاره به گلایه‌های اهالی و نگرانی‌هایشان نسبت به عدم رعایت قانون کافه سنتی‌ها خاطرنشان کرد: این مراکز در صورت مشاهده توسط پلیس پلمب و متخلفان به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.