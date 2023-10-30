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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۲

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

اراضی کشاورزی بدون سند آذربایجان شرقی تا پایان ۱۴۰۳ سنددار می‌شود

اراضی کشاورزی بدون سند آذربایجان شرقی تا پایان ۱۴۰۳ سنددار می‌شود

تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: طبق قولی که به وزیر جهاد کشاورزی داده ایم، تمام اراضی کشاورزی بدون سند استان، تا پایان سال ۱۴۰۳ سنددار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: آذربایجان شرقی از نظر صدور سند برای اراضی کشاورزی رتبه اول کشور را دارد که این موفقیت نتیجه همکاری کشاورزان، اداره کل ثبت اسناد و امور اراضی کشاورزی استان است و همچنان با سرعت بیشتر ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تا قبل از دولت سیزدهم برای ۲۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سند صادر شده بود، افزود: این رقم در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم با بیش از ۱۶ برابر رشد به ۴۵۶ هزار هکتار رسید.

فتحی اظهار کرد: ۱۰ درصد امور حوزه کشاورزی مربوط به امور اراضی است اما ۹۰ درصد حاشیه‌ها از این حوزه نشأت گرفته و تعیین تکلیف اراضی که محل تداخل منابع طبیعی و کشاورزان است از اولویت‌های جهاد کشاورزی است.

وی با اعلام اینکه از مجموع سه هزار و ۱۰۰ پلاک موجود در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی، یکهزار و ۷۰۰ مورد آن بدون تداخل است، گفت: تلاش خواهیم کرد تا پایان سال در دیگر پلاک‌ها تداخل موجود را برطرف کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از تلاش و پیگیری این سازمان برای پرداخت مطالبات کلزاکاران استان خبر داد و افزود: قسمت عمده‌ای از مطالبات پرداخت شده و جهاد کشاورزی پی گیر این موضوع تا رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد بود.

کد مطلب 5925622

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