به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: آذربایجان شرقی از نظر صدور سند برای اراضی کشاورزی رتبه اول کشور را دارد که این موفقیت نتیجه همکاری کشاورزان، اداره کل ثبت اسناد و امور اراضی کشاورزی استان است و همچنان با سرعت بیشتر ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تا قبل از دولت سیزدهم برای ۲۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سند صادر شده بود، افزود: این رقم در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم با بیش از ۱۶ برابر رشد به ۴۵۶ هزار هکتار رسید.

فتحی اظهار کرد: ۱۰ درصد امور حوزه کشاورزی مربوط به امور اراضی است اما ۹۰ درصد حاشیه‌ها از این حوزه نشأت گرفته و تعیین تکلیف اراضی که محل تداخل منابع طبیعی و کشاورزان است از اولویت‌های جهاد کشاورزی است.

وی با اعلام اینکه از مجموع سه هزار و ۱۰۰ پلاک موجود در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی، یکهزار و ۷۰۰ مورد آن بدون تداخل است، گفت: تلاش خواهیم کرد تا پایان سال در دیگر پلاک‌ها تداخل موجود را برطرف کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از تلاش و پیگیری این سازمان برای پرداخت مطالبات کلزاکاران استان خبر داد و افزود: قسمت عمده‌ای از مطالبات پرداخت شده و جهاد کشاورزی پی گیر این موضوع تا رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد بود.