به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، محمد جعفرپور در همایش پدافند غیرعامل گفت: هماهنگی، همپایی و هم افزایی میان مدیران و کارکنان شرکت در امر دفاع و تحقق راهبرد پدافند غیرعامل ارتقای پایداری در شبکه ارتباطات را فراهم آورده است.

وی ضمن تشکر از اهتمام همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت در توجه به مباحث پدافند غیرعامل با بیان این مطلب که، برای حفاظت از سرمایه‌های مادی و معنوی طرح‌های قابل قبولی درحال انجام است، افزود: اگر اقدامات پدافندی به درستی انجام گیرد در هزینه‌ها صرفه جویی خواهد شد.

جعفرپور همچنین گفت: ما باید به جایگاهی برسیم که قطعی در ارتباطات شبکه نداشته باشیم، و این امر با ایجاد آگاهی در شناخت تهدیدها و اجرای پدافند غیرعامل در شرکت محقق می‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تبیین اهمیت پدافند غیرعامل در شرکت زیرساخت افزود: پیش بینی و اجرای پیوست‌های پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات یکی از دغدغه‌ها و ضرورت جدی ما است.

وی خاطر نشان کرد: اهمیت پدافند غیرعامل در شرکت ارتباطات زیرساخت برای حفظ کیفیت و پایداری ارتباطات در کشور یک اصل حیاتی و ریشه‌ای است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر آموزش پدافند غیرعامل در تمام سطوح شرکت، یاد آور شد: به دلیل مخاطرات و تهدیدات و برای مشخص شدن نقاط ضعف و اقدام جهت برطرف کردن آن، باید در تمام سطوح مدیریتی و پرسنل شرکت کلاسهای تخصصی آموزشی دراین خصوص برگزار شود.

در ادامه این همایش یوسف امیری رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: یکی از مهمترین مباحث در تهدیدات سایبری زیرساختی، مسئله پیامدهای ناشی از این تهدیدات است. بخش زیرساخت از آن رو مورد حملات سایبری قرار می‌گیرد که ارتباط تنگاتنگی با خدمات‌رسانی به مردم دارد و در نتیجه پیامدهای شدیدتری به دنبال خواهد داشت، و امروزه موضوع پدافند غیر عامل فارغ از هر نوع نگرش و مرزبندی، اهمیت خاص و فوق العاده برای کشور دارد.

وی افزود: هرگونه اختلال و یا کوتاهی درپیش بینی پیوست‌های پدافند غیر عامل درحوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات تبعات ناگواری درپی خواهد داشت که ممکن است بی توجهی به آن جبران ناپذیر باشد.

امیری ادامه داد: امروز موضوعات مربوط به پدافند غیرعامل باید با آموزش و فرهنگ سازی به موقع از آسیب‌های جدی در سطح شبکه ارتباطات جلوگیری کند.

رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: ما درمجموعه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و برای اشراف کامل و امکان بازیابی سریع در ارائه خدمات در شرایط خاص آمادگی داریم پیوست‌های پدافندغیرعامل را به نحوه مطلوبی اجرا کنیم.

در این همایش حسین راهلی مدیرکل حراست شرکت ارتباطات زیرساخت با ارائه گزارشی از برنامه‌ها، عملکرد و اقدامات شرکت، ضرورت توجه به موضوعات اساسی و ریشه‌ای پدافند غیرعامل برای پایداری ارتباطات در کشور را مورد تاکید قرار داد.

مدیرکل حراست شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اهمیت موضوع پدافند غیر عامل درحفظ کیفیت خدمات و پایداری ارتباطات مطلوب خاطرنشان کرد: هدف پدافند غیر عامل پایداری خدمات است و ما موظف هستیم با آمادگی کامل و اجرای دقیق پیوست‌های پدافند غیر عامل مخاطرات و آسیب‌های احتمالی در این حوزه را به حداقل برسانیم.

وی در پایان از همکاری مؤثر مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، معاونین ومدیران ستادی و اجرایی شرکت در پیشبرد اهداف پدافندی شرکت ارتباطات زیرساخت قدردانی و تشکر کرد.

در این همایش، سهراب آغ بیات معاون فنی مدیرعامل، محمد پهلوانی معاون فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و محمد تسلیمی مدیرکل هوشمندسازی و مدیریت سامانه‌ها در خصوص اقداماتی که در طول این یک سال در دستور کار پدافندی در سطح شرکت قرار گرفته بود، گزارشی را ارائه کردند.

درپایان این همایش مدیرعامل شرکت ارتباطت زیرساخت با افتتاح دو پروژه RBI (جداسازی شبکه اینترنت از اینترانت) وشمیم (شبکه مکاتبات یکپارچه محرمانه) یادآور شد: در سطح پدافند غیرعامل تصمیمات جدی در شرکت صورت گرفته که یکی از این اقدامات حذف نامه‌های کاغذی اداری است که باید حتماً به صورت الکترونیکی انجام گیرد.

تقدیر از فعالان پدافند غیرعامل که بیشترین تلاش را در عرصه ارتقای الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در حوزه فعالیت خود داشتند و همچنین برگزاری مانور انتقال، IGW، پایداری شبکه فناوری اطلاعات و شبکه سوئیچ از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

در ادامه برنامه‌ها، شرکت کنندگان در همایش از نمایشگاه دستاوردهای بومی پروژه‌های توسعه، ارتقا و پایداری شبکه انتقال با استفاده از توانمندی تولید داخل و پروژه بروزرسانی شبکه سوئیچینگ بین شهری و بین الملل بازدید به عمل آوردند.