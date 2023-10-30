پیکر «غلامرضا نظری» مؤلف کتاب «جمهوری رضاخانی» تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر «غلامرضا نظری» مؤلف کتاب «جمهوری رضا خانی» ظهر دوشنبه با حضور جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و اقشار مختلف مردم در شهرستان تربت حیدریه تشییع و به خاک سپرده شد.

پیکر غلامرضا نظری که نویسنده چند کتاب و پژوهشگر تاریخ بود در بهشت جواد الائمه آرام گرفت.

در مراسم تشییع نویسنده بزرگ فرهنگیان، دانشجویان، نویسندگان، پژوهشگران تاریخ و اقشار مختلف مردم حضور یافتند.

گفتنی است؛ مرحوم نظری، مؤلف کتاب جمهوری رضا خوانی بر اثر سکته قلبی در ۶ آبان ماه دار فانی را وداع گفت.

آثار وی شامل، سی و هفت روز از سی و هفت سال (رخدادهای مهم سی و هفت روز نخست وزیری بختیار)؛ جمهوری رضا خان، کتاب ذوالفقار علی (ع) و عمر و بن عاص و چندین مقاله از آثار پژوهشی مرحوم نظری محسوب می‌شوند.