آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد رشد ۱۳ درصدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ملک زاده در کمیته بیماری‌های تنفسی افزود: طی آبان ماه ۵ مورد از نمونه‌ها کووید ۱۹ و ۱۶ نمونه آنفلوانزای فصلی بود و رشد آنفلوانزا از ۶.۵ مهرماه به ۱۳ درصد در آبان ماه رسید.

وی ابراز داشت: آنفولانزای فصلی یک بیماری ویروسی است و علائم آن تب، سردرد، دردهای عضلانی، گلو درد، آبریزش بینی، سرفه و در مواردی تهوع و استفراغ است.

رئیس مرکز بهداشت استان با اشاره به اینکه آنفولانزای فصلی در حال افزایش است و سیستم بهداشت و باید درمان در آماده‌باش قرار داشته باشند، گفت: از مجموع ۲۵۵ نمونه که در شهریور ماه گرفته شد، ۵۲ نمونه کووید مثبت بود اما هیچ مورد آنفولانزای وجود نداشت.

وی با بیان اینکه در مکان‌های بسته مانند مدارس و همچنین در شرایطی که رطوبت بالا است ویروس رشد بیشتری دارد، گفت: دوره بیماری یک تا سه روز و دوره فراگیری سه تا پنج روز است.

ملک زاده تصریح کرد: بعد از هفت روز علائم بیماری کاهش پیدا می‌کند و اگر درمان شود علائم بیماری کمتر است.

رئیس مرکز بهداشت استان خواستار شناسایی افراد در معرض خطر شد و گفت: افراد بالای ۵۰ سال و کودکان زیر پنج سال، مادران باردار، افرادی که در آسایشگاه کار می‌کنند، بیماران قلبی، بیماران کلیوی و افراد دارای بیماری زمینه‌ای و کسانی که سیستم ایمنی مختلی دارند افراد در معرض خطر آنفولانزا هستند.