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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۱۸

در مجمع «شیانگشان»؛

بلاروس و ایران همکاری نظامی فیمابین را بررسی کردند

بلاروس و ایران همکاری نظامی فیمابین را بررسی کردند

سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع بلاروس امروز از دیدار وزیر دفاع این کشور با سرلشکر «یحیی رحیم صفوی» مشاور ارشد نظامی مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بلاروسی بلتا، سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع بلاروس امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات مینسک و تهران در حاشیه برگزاری مجمع «شیانگشان» (Xiangshan) درباره مسائل مرتبط با همکاری‌های نظامی دوجانبه گفتگو کردند.

در بیانیه صادره از سوی سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع بلاروس در این خصوص آمده است که «ویکتور خرنین» (Viktor Khrenin) وزیر دفاع بلاروس در حاشیه مجمع «شیانگشان» با سرلشکر «یحیی رحیم صفوی» مشاور ارشد نظامی مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

این در حالیست که سرلشکر ویکتور خرنین وزیر دفاع بلاروس ۱۰ مرداد ماه سال جاری در رأس یک هیئت نظامی عالی‌رتبه با حضور در محل ستادکل نیروهای مسلح باسرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان دیدار و گفتگو کرده بود.

این دیدار در راستای توسعه روابط دوجانبه به جهت افزایش همکاری‌های نظامی، آموزشی، دفاعی و امنیتی انجام شد.

همچنین افزایش تعاملات در حوزه صنایع دفاعی و بررسی راه‌های مقابله با تحریم‌های ظالمانه دنیای استکبار از دیگر اهداف این نشست محسوب شد.

کد مطلب 5926017

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