ایران هیچ گروه و جنگ نیابتی در منطقه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به نیویورک در گفت‌وگو با سی ان ان گفت: طبعاً از فلسطین حمایت می‌کنیم. همواره حمایت‌های سیاسی، رسانه‌ای و بین‌المللی از فلسطین به عمل آورده‌ایم و هیچ وقت این را کتمان نمی‌کنیم. این یک واقعیت است. اما در خصوص این اقدام و عملیات طوفان الاقصی، نه فلسطینی‌ها تماس گرفتند و نه دولت من و نه هیچ بخشی در ایران در جریان این عملیات نبود.

متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:

سی ان ان: آقای امیرعبداللهیان، بسیار متشکرم که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید. اجازه دهید با این سوال شروع کنم. آیا ایران نقش مستقیم یا غیر مستقیمی در حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر داشته است؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: اتفاقی که هفتم اکتبر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین رخ داد، تصمیمی بود که توسط فلسطینی‌ها گرفته شد و آنها با توجه به اینکه کشورشان اشغال شده، این را حق طبیعی خودشان دانستند که برای دفاع از سرزمین خودشان این اقدام را انجام دهند و این یک تصمیم کاملاً فلسطینی بود.

سی ان ان: روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال به نقل از منابع خودشان گفته‌اند که ایران نقش مستقیمی در این حمله داشته است؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: این یک ادعای کاملاً بی اساس است. البته ما طبعاً از حقوق ملت فلسطین در برابر اشغالگر حمایت می‌کنیم. همواره حمایت‌های سیاسی، رسانه‌ای و بین المللی از فلسطین بعمل آورده‌ایم و هیچ وقت این را کتمان نمی‌کنیم. این یک واقعیت است. اما در خصوص عملیات طوفان الاقصی، این یک تصمیم کاملاً فلسطینی بوده است.

اما اینکه آیا اقدامی که آنها انجام دادند با توجه به مقررات و نص صریح حقوق بین الملل در دفاع از سرزمینی که اشغال شده و آنها می‌خواهند آن را پس بگیرند و فلسطین را از اشغال نجات دهند و آزاد بکنند، آیا اقدام آنها درست یا حقوقی است یا خیر؟ ما فکر می‌کنیم بله، آنها بر اساس حقوق بین الملل عمل کرده‌اند.

سی ان ان: پس معتقدید، آنچه آنها انجام دادند، از نظر قوانین بین‌الملل قابل دفاع بود؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: بر اساس حقوق بین الملل، وقتی منطقه‌ای یا سرزمینی اشغال می‌شود، بعنوان سرزمین اشغالی شناسایی می‌شود. این سرزمین اشغالی تا زمانی که از اشغال خارج نشده است، بر مبنای حقوق بین المللی در حالت اشغال به سر می‌برد و کشوری که سرزمینش اشغال شده است، افراد آن کشور می‌توانند حتی برای بازپس گیری سرزمین اشغال شده از سلاح استفاده کنند.

سی ان ان: آقای وزیر امور خارجه، شما می‌دانید که در حمله حماس چه اتفاقی افتاد، زنان، نوزادان، کودکان، افراد مسن کشته و شکنجه شدند. اینها بخشی از حمله حماس بودند. چگونه می‌توانید این اتفاقات را از نظر قوانین بین‌الملل قابل دفاع عنوان کنید؟



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: ببینید اولاً از روز هفتم اکتبر تا الان، رژیم اسرائیل در عملیات انتقام جویانه به طور مدام، روز و شب مناطق غیرنظامی غزه و حتی کرانه باختری را بمباران می‌کند. حتی بارها از بمب‌های فسفری استفاده کرده است. بیش از هفت هزار زن، کودک و غیرنظامی فلسطینی را کشتند. سی ان ان در این هنگام مدعی شد اسرائیل زنان و کودکان را هدف قرار نداده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: اولاً ما هیچگاه کشتار غیرنظامیان را تأیید نمی‌کنیم اما اقدام مقاومت فلسطینی در پاسخ به ۷۵ سال جنایتی است که اسرائیل علیه مردم فلسطین انجام داده است. در ماه‌های اخیر نتانیاهو و دولت افراط گرای او جنایات و نسل کشی را به حد اعلای خودش رسانده است. حماس یک جنبش و حرکت ازادی بخش است. اینکه زنان و کودکان باید از جنگ خارج باشند، در مورد هر دو طرف صدق می‌کند. در عملیات طوفان الاقصی، بر اساس آماری که تل آویو داده ۱۴۰۰ نفر کشته شده‌اند ولی در سه هفته گذشته بیش از هفت هزار نفر غیرنظامی و زن و کودک در غزه و کرانه باختری کشته شده‌اند، ۶۴ درصد آنها کودکان و زنان هستند.

سی ان ان: دفتر شما روز بعد از حمله، این جمله را گفت: «گروه مقاومت به پیروزی‌های درخشانی در این عملیات دست یافته‌اند و این اتفاق نقطه روشنی در تاریخ مبارزه مردم فلسطین در مقابل صهیونیست‌ها است.» شما این حمله را موفقیت تاریخی عنوان کردید. چگونه شما سلاخی شدن مردم را نقطه روشن خطاب می‌دانید؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: ببینید من از شما یک سوال دارم، آیا اسرائیل فلسطین را اشغال کرد یا فلسطین، اسرائیل را؟ کدام اشغالگرند؟ خب در پاسخ به ۷۵ سال اشغالگری یک عملیاتی انجام شده است.

سی ان ان: اسرائیل در غزه نبوده و حماس در آنجا بوده است؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: اسرائیل در بخش عمده‌ای از سرزمین‌های اشغالی که متعلق به فلسطین است، سالهاست، حضور دارد. خانه‌های فلسطینی را بر سرشان خراب کرده، شهرک‌های یهودی نشین در آن ساخته و صدها هزار فلسطینی را کشته و بی خانمان کرده است. بطور مستمر نسل کشی و جنایت جنگی ادامه داشته است. آنچه اتفاق افتاد، واکنشی طبیعی به حدود ۷۵ سال جنایت، نسل کشی و اشغال بود. اسرائیل حتی به قطعنامه‌های سازمان ملل هم اعتنا نمی‌کند.

سی ان ان: سازمان ملل حمله هفتم اکتبر را محکوم کرد، شما درباره ۷۵ سال صحبت می‌کنید اما من فقط درباره این حمله می پرسم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: من هم از شما می پرسم، توضیح شما به خاطر حملات گسترده به غزه و کشتن بیش از هفت هزار زن و کودک و غیرنظامی (فلسطینی) چیست؟ چرا نباید هر دو طرف را ببینید؟ چرا نباید طرف اشغالگر را ببینید. ما موافق کشتن غیرنظامیان نیستیم. من ۱۰ روز پیش با رهبر عالی سیاسی حماس در دوحه قطر ملاقات کردم و از او پرسیدم و توضیح داد که چرا این عملیات را انجام دادند. او گفت قصد ما این است که سرزمین اشغال شده خود را پس بگیریم و توضیح داد که نتانیاهو در ماههای گذشته چه اقدامات افراطی را در مسجد الاقصی که مکانی مقدس برای مسیحیان و مسلمانان است انجام داده است. چه اقداماتی را برای یهودی سازی و گسترش اشغال در کرانه باختری انجام است. ۱۶ سال است که غزه، یک منطقه کوچک در محاصره کامل انسانی قرار دارد. طبعاً وقتی شما با ملتی اینگونه برخورد کنید، این ملت حق خودش می‌داند که از سرزمین مادری خود دفاع کند. تاکید می‌کنم ما مخالف کشتن غیرنظامیان هستیم. رهبر سیاسی حماس به من گفت ما آمادگی داریم، مدت طولانی با نظامیان اسرائیلی در نبرد باشیم اما غیرنظامیان را از صحنه نبرد جدا کنیم.

سی ان ان: در این هنگام با اشاره به ادعاهای بایدن و جیک سالیوان گفت، که آنها با نظامیان نبرد نمی‌کنند با غیرنظامیان می‌جنگند و شما ارتباط ایران با حمله هفتم اکتبر را رد می‌کنید در حالی که سالهاست از حماس حمایت مالی می‌کنید، نیروهای آنها را آموزش می‌دهید همانطور که وال استریت ژورنال گزارش داد، مسئولیتی در قبال اقدامات حماس ندارید؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: شما سکه‌ای را در دست گرفته‌اید و فقط یک طرف سکه را می‌بینید اما به طرف دیگر توجه نمی‌کنید. شما تکرار می‌کنید زنان و کودکان در سرزمین‌های اشغالی کشته شده‌اند..... هر دو طرف معادله را ببینید. زنان و کودکان در سرزمین‌های اشغالی ۷۵ سال است کشته می‌شوند. هر دو طرف معادله را ببییند. در مقابل صدها دوربین، حداقل تا حالا ۱۷ خبرنگار و همکار شما توسط اسرائیل کشته شده‌اند. (فقط طی سه هفته) فلسطین کشوری است که اشغال شده است و آنها اشغالگرند.

سی ان ان: شما در سازمان ملل خطاب به آمریکا و اسرائیل گفتید، «صریحاً می گویم ما از گسترش و دامنه جنگ در منطقه استقبال نمی‌کنیم اما هشدار می‌دهم اگر نسل کشی در غزه ادامه یابد، خود از این آتش در امان نخواهند ماند.» آیا این یک تهدید است و ایران واقعاً آمادگی شروع جنگ با ایالات متحده را دارد؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: ما به دنبال گسترش جنگ در منطقه نبوده و نیستیم. در سخنرانی ام در سازمان ملل گفتم که این رژیم اسرائیل است که جنگ و ناامنی را به منطقه ما تحمیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران همواره منادی صلح در منطقه است. به صراحت می گویم ادامه کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه و حمایت کامل آمریکا از اسرائیل منجر به تشویق رژیم صهیونیستی به کشتن بیشتر شده است. ضمن اینکه اطلاعات ما تأیید می‌کند که حضور نظامیان آمریکا امروز در تل آویو صرفاً حضور مستشاری نظامی نیست بلکه در صحنه جنگ حضور دارند. سیستم امنیتی و سیاسی اسرائیل از هم پاشیده است و فقط ماشین جنگی اسرائیل کار می‌کند البته آن هم با حمایت تمام عیار آمریکا. ادامه این وضعیت، می‌تواند کنترل را از دست همه طرف‌ها در منطقه خارج کند.

سی ان ان در ادامه این مصاحبه با اشاره به اقدامات گروه‌های مقاومت در منطقه علیه نیروهای آمریکایی و اظهارات پنتاگون مدعی شد که آیا اقدامات ایران و نیروهای نیابتی غیرسازنده و مخالف صلح در منطقه نیست؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: در همین آمریکای شما، خانم هیلاری کلینتون در مبارزات انتخاباتی بصراحت گفت که داعش را ما ایجاد کردیم. نگاه ما مبارزه با تروریسم است، نگاه به الزامات امنیت منطقه است. اتفاقاً جنگ نیابتی آمریکا را اسرائیل دارد دنبال می‌کند. اینها (گروه‌های مقاومت) برای چه شکل گرفتند، وقتی داعش در منطقه شکل گرفت، اینها برای مبارزه با داعش به وجود آمدند.

سی ان ان درباره حملات اخیر علیه مواضع آمریکا در منطقه پرسید و گفت شواهد نشان می‌دهد ایران در این حملات دست داشته است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: اینکه هر حمله‌ای که در منطقه انجام می‌شود و منافع آمریکا هدف قرار می‌گیرد، توسط هر گروهی که باشد، ارتباط دادن آن به جمهوری اسلامی ایران بدون ارائه هیچ سند و مدرک، یک کار کاملاً اشتباه و بی اساسی است. دو هفته پیش در عراق، سوریه و لبنان بودم. از نزدیک می‌دیدم که بالاخره مردم منطقه، نوعی تعاطف و حساسیت ویژه نسبت به تحولاتی که در فلسطین رخ می‌دهد، دارند. آنها همه یک دین دارند و یک احساس مشترک دارند و در نتیجه افرادی به طور خودجوش اقداماتی انجام می‌دهند. آنها از ما دستور نمی‌گیرند، بر اساس منافع و مصالح خودشان عمل می‌کنند. کما اینکه عملیاتی که حماس انجام داد، تصمیمی کاملاً فلسطینی بود، خودشان مسؤولیت پذیرفتند، تصمیم گرفتند و اقدام کردند.

سی ان ان: شما می‌گوئید ایران نقشی در این بحران ندارد، پس چرا شما درگیر این جنگ هستید؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: این آمریکا است که درگیر جنگ است. ولی ما نسبت به وضعیت منطقه خودمان بی تفاوت نیستیم. ما در منطقه خودمان هستیم. در منطقه خودمان زندگی می‌کنیم. آمریکا هزاران کیلومتر آن طرف تر است ولی می‌خواهد در همه شئون منطقه ما دخالت کند. شما این سوال را از دولتمردان آمریکا بپرسید و بگویید شما در عراق و سوریه چه می‌کنید؟ آیا دولت سوریه شما را دعوت کرده است که پایگاه نظامی در شرق فرات بزنید؟ بپرسید الان در کنار نتانیاهو چه می‌کنید؟ آمریکا در پشت جنگی که هفت هزار نفر زن و کودک فلسطینی کشته شده است، چه می‌کند؟ ما در منطقه خودمان هستیم. ما از امنیت ملی خودمان دفاع می‌کنیم.

سی ان ان در این هنگام پرسید که اگر اولویت شما آسایش و رفاه مردم ایران است، چرا به دنبال نابودی رژیم اسرائیل هستید؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: اولاً در خصوص فلسطین ما طرح دمکراتیک به سازمان ملل ارائه دادیم. بر مبنای آن پیشنهاد کردیم که یک رفراندوم - زیر نظر سازمان ملل- برگزار شود و همه فلسطینیان اصیل اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی در آن شرکت کنند و تصمیم بگیرند و بر اساس رأی مردم اصیل فلسطین نسبت سرنوشتشان تصمیم لازم اتخاذ شود، (در این صورت) وضعیت مشخص می‌شود.

سی ان ان پرسید که آن قضیه بعد از جنگ جهانی دوم توسط سازمان ملل مشخص شد. چرا ایران از راه‌حل دو کشوری حمایت نمی‌کند؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: ولی حق تعیین سرنوشت به مردم فلسطین تا الان داده نشده است. علیرغم تاکیداتی که در سازمان ملل در این رابطه داشتیم، در ۷۵ سال گذشته چنین حقی برای مردم فلسطین قائل نشده‌اند. شما نقشه فلسطین را در مقابل خودتان بگذارید. پیشنهادم این است در بک گراند مصاحبه من نقشه فلسطین را از زمانی که اشغال شد تا الان بگذارید و در مراحل مختلف مقایسه کنید. آن وقت به من بگویید اسرائیل در فلسطین چه می‌کند و چرا اشغالگری را مستمراً ادامه می‌دهد و قانع نیست.

سی ان ان درباره عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی از جمله با عربستان که قبل از حمله حماس در حال انجام بود، پرسید و گفت چرا این عادی سازی، ایران را می‌ترساند؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: اولاً اندک کشورهایی که روابط شأن را با رژیم اسرائیل عادی کردند صرفاً یک کار شکلی انجام دادند. شما ببینید در همان بعد از ظهر ۷ اکتبر کشورهایی که اسرائیل در آنجا سفارت داشت، سفارتشان در برابر خشم مردم آن کشورها چه وضعی پیدا کرد؟ ثانیاً اسرائیل در منطقه ما فقط عامل شر است. هر جا که رفته، فقط ناامنی ایجاد کرده است. اینها دانشمندان ما را در کف خیابان ترور کردند. اینها به دنبال امنیت منطقه نیستند، به دنبال ناامن سازی منطقه هستند. رژیم اسرائیل فقط با ناامن سازی و جنگ است که می‌تواند هویت خود را حفظ کند. اگر امروز جنگ در غزه تمام شود، در کمتر از ۲۴ نتانیاهو سقوط می‌کند. البته نتانیاهو روز ۷ اکتبر سقوط کرد و اگر آمریکا الان نتانیاهو و اسرائیل را رها کند و از حمایت تمام قدش دست بردارد، آن‌ها فرو می‌روند. شما می‌بینید که بحران‌های چند لایه‌ای در درون سرزمین‌های اشغالی وجود دارد. ماهیت اسرائیل اشغال و اشغالگری است. آن وقت شما توصیه می‌کنید به روابط عادی با یک کشور اشغال شده و یک دولت اشغالگر؟! حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل این اجازه را نمی‌دهد.

سی ان ان در ادامه سوال کرد که با درنظر گرفتن حمله حماس به اسرائیل، آمریکا و قطر توافق کردند که دسترسی ایران به ۶ میلیارد پول بلوکه شده را که در جریان تبادل زندانیان ازاد شده است، مسدود کند. آیا اگر ایران به این پول دسترسی داشته باشد، تشویقی برای ایران برای اقدام برای کاهش تنش‌ها نیست؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: در بخش قبلی مطالبم مایلم به این نکته اشاره کنم اگر آمریکا نگران گسترش دامنه جنگ است بایستی از رویه خود دست بردارد. باید آتش بس فوری برقرار شود. گذرگاه رفح برای کمک‌های انسان دوستانه مؤثر باز شود. اقدامات برای کوچ اجبار مردم غزه به سمت صحرای سینا و کوچ مردم کرانه باختری به سمت اردن متوقف شود.



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: حماس از نظر ما، یک گروه آزادی بخش است که طبق حقوق بین المللی با اشغالگری مقابله می‌کند البته ما مخالف کشتار غیرنظامیان هستیم.

سی ان ان سوال کرد که شما درخواست آتش بس و درگیر نشدن آمریکا را دارید، آیا شما هم همین رویه را در مورد نیروهای نیابتی خود به ویژه حزب‌الله، در پیش می‌گیرید؟

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: ما هیچ نیروی نیابتی نداریم، نیروهایی که در منطقه هستند، متعلق به سرزمین و کشور خودشان هستند و در راستای منافع خودشان عمل می‌کنند. ایران هیچ گروه نیابتی در منطقه ندارد. ایران هیچ جنگ نیابتی نداشته و ندارد. این اسرائیل است که نیروی نیابتی آمریکا در منطقه است و منطقه ما را ناامن کرده است.

سی ان ان درباره حزب الله پرسید.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد: حزب الله دوست ما است. حزب الله امروز مسوولانه ترین نقش را در تأمین امنیت لبنان و در مبارزه با داعش ایفا کرده است.

سی ان ان درباره روابط اقدامات اخیر فی ما بین ایران و آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای و تبادل زندانیان پرسید.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: ما در چارچوب ابتکاری که سلطان عمان مطرح کرد، برای بازگشت همه طرف‌ها به برجام تلاش شد. در موضوع برجام و توافق با کشورهای دیگر برجامی، طرح سلطان عمان همچنان روی میز است.

امیرعبداللهیان در ادامه مصاحبه گفت: از ابتدای بحران اخیر فلسطین، آمریکایی پیام‌هایی را داده‌اند که ما نگران توسعه جنگ هستیم. و درخواست خویشتنداری دارند. این در حالی است که آمریکا به صورت مستمر سلاح به اسرائیل ارسال می‌کند و از آن حمایت می‌کند. چگونه دیگران را به خویشتنداری دعوت می‌کند؟ ما فکر می‌کنیم کسی که خود بخشی از این جنگ است در موقعیتی قرار ندارد که دیگران را توصیه به خویشتنداری کند. راه حل در موضوع فلسطین آتش بس فوری است و حماس برای آزادی زندانیان غیرنظامی اعلام آمادگی کرده است. رهبر سیاسی حماس در دوحه قطر گفت ابتدا باید آتش بسی شود تا بتوانیم نظامیان و غیرنظامیان را تفکیک کنیم. البته میدانید ۶ هزار فلسطینی در زندان‌های رژیم اسرائیل اسیرند که باید آزاد شوند.