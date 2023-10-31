ارزش ۱۵۲ میلیون دلاری قراردادهای ترک تشریفات برای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد مشایخ پیش از ظهر سه شنبه در نشست با فعالان واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان گیلان در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری گیلان، اظهار کرد: دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به تولید دانش بنیان دارد و در این مدت تلاش شده تا نسبت به توسعه واحدهای فناور و دانش بنیان اقدام شود.

وی با اشاره به اتفاقات خوب در حوزه تقویت دانش بنیان‌ها افزود: در حوزه کیفی سازی محصول، برند سازی و تجاری سازی تولیدات دانش بنیان اقدامات خوبی صورت گرفته است.

سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه ماهیت شرکت‌های دانش بنیان توسعه گره و تولید محور است، گفت: تحقق تولید داخلی و خوداتکایی از مسیر تقویت واحدهای دانش بنیان صورت می‌گیرد.

مشایخ با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان پیشران توسعه است، اضافه کرد: باید بسترهای شکوفایی اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان فراهم شود.

وی با اشاره به قابلیت‌ها و توانمندی‌های تولید دانش بنیان در کشور، افزود: با ایده آل های تولید و اقتصاد دانش بنیان فاصله زیادی وجود دارد اما با استمرار فعالیت‌ها و بروز رسانی طرح می‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم توجه دستگاه‌ها به واحدهای دانش بنیان اضافه کرد: گره گشایی مسیر تولید دانش بنیان مورد تاکید دولت سیزدهم است.

مشایخ با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش ترک تشریفات مناقصه برای دانش بنیان‌ها بیان کرد: حدود ۱۵۲ میلیون دلار ارزش قراردادی حول محور ترک تشریفات مناقصه برای شرکت‌های دانش بنیان بوده است.

وی با تاکید بر لزوم تعریف تسهیلات در حوزه دانش بنیان، افزود: تأمین منابع مالی و تقویت شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه و تاکید دولت است.

سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم صنعتی سازی دانش بنیان‌ها و واحدهای فناور، بیان کرد: صنعتی سازی، توسعه و تقویت واحدها و شرکت‌های فناور و دانش بنیان دوی امدادی است و باید بانک‌ها در این بخش سرمایه گذاری کنند.

مشابخ با اشاره به تسهیل بخشی پرداخت تسهیلات و امورات بانکی، اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از این به بعد بانک‌ها به جای تضمین ملکی از شرکت‌های دانش بنیان، تضمین قراردادی از آنها دریافت کنند.

گفتنی است، در این نشست فعالان واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان گیلان مسائل و مشکلاتشان را با سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری در میان گذاشتند.