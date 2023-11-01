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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۴

برای حسابهای بالای ۵۰۰هزار فالوئر؛

ناشناس ماندن در شبکه های اجتماعی چین غیرممکن شد

ناشناس ماندن در شبکه های اجتماعی چین غیرممکن شد

وی چت، ویبو و نسخه داخلی تیک تاک در چین اعلام کرده اند حساب های کاربری با بیش از ۵۰۰ هزار فالوئر باید نام واقعی خود را فاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محبوبترین شبکه های اجتماعی چین اعلام کردند حساب های کاربری «خود-رسانه»(self-media) با بیش از ۵۰۰ هزار فالوئر باید اطلاعات نام واقعی شان را اعلام کنند.

خودرسانه شامل حساب های کاربری می شود که اخبار و اطلاعاتی که لزوما توسط دولت تایید نشده اند را منتشر می کنند.

رگولاتورهای فضای آنلاین چین برای پاکسازی فضای سایبری کشور در سال های اخیر با این حساب های کاربری مقابله کرده اند.

پیام رسان و اپ پرداخت وی چیت، میکرو بلاگ ویبو، دویین ( نسخه چینی تیک تاک) هرکدام در بیانیه جداگانه ای این اقدام جدید را اعلام کرده اند.

کد مطلب 5926739

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