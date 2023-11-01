ناشناس ماندن در شبکه های اجتماعی چین غیرممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محبوبترین شبکه های اجتماعی چین اعلام کردند حساب های کاربری «خود-رسانه»(self-media) با بیش از ۵۰۰ هزار فالوئر باید اطلاعات نام واقعی شان را اعلام کنند.

خودرسانه شامل حساب های کاربری می شود که اخبار و اطلاعاتی که لزوما توسط دولت تایید نشده اند را منتشر می کنند.

رگولاتورهای فضای آنلاین چین برای پاکسازی فضای سایبری کشور در سال های اخیر با این حساب های کاربری مقابله کرده اند.

پیام رسان و اپ پرداخت وی چیت، میکرو بلاگ ویبو، دویین ( نسخه چینی تیک تاک) هرکدام در بیانیه جداگانه ای این اقدام جدید را اعلام کرده اند.