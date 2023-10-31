به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح سه‌شنبه در نشست کمیسیون کارگری استان بوشهر در شهرستان عسلویه اظهار داشت: مجتمع‌های پتروشیمی و سایر صنایع مستقر در استان بوشهر باید در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی به رسالتی که برعهده دارند به خوبی عمل کنند.

وی با تاکید بر توجه به اشتغال جوانان استان بوشهر در صنایع و شرکت‌های پارس جنوبی اضافه کرد: در زمینه جذب ۵۰ درصد نیروی انسانی بومی استان بوشهر، صنایع و شرکت‌های وابسته به وزارت نفت نیز باید به آن پایبند باشند و سرعت بیشتری برای استخدام جوانان بومی استان داده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از رصد تخلفات و مشکلات در حوزه‌های مختلف صنایع و شرکت‌های پیمانکاری خبر داد و بیان کرد: نظارت مدیران صنایع پتروشیمی و شرکت‌های مستقر در استان بوشهر بر روی پیمانکاران جدی گرفته شود و گزارش تخلفات آنان نیز به دستگاه قضائی انعکاس یابد.

پورات با بیان اینکه کمیسیون کارگری استان بوشهر پشتیبان حقوق این قشر است، اظهار داشت: شهرستان عسلویه یکی از مناطق مهم در عرصه کارگری و پیمانکاری است که مطالبات کارگران به‌صورت مستمر در صنایع و شرکت‌های مستقر در پارس جنوبی رصد می‌شود.

لزوم پرداخت به‌موقع حقوق کارگران

وی با تأکید بر پرداخت به‌موقع حقوق کارگران در شرکت‌ها و صنایع مختلف پارس جنوبی، اضافه کرد: پرداخت معوقات کارگری به ویژه در شرکت‌های مستقر در پارس جنوبی یک ضرورت است و برخی شرکت‌های بحرانی هم باید به وضعیت مطلوب برسند.

رئیس کمیسیون کارگری استان بوشهر با بیان اینکه وضعیت کلی پرداختی‌های کارگری در شرکت‌ها و صنایع مستقر در پارس جنوبی نسبت به گذشته بهبود یافته است افزود: بازدیدهای مستمر و رفع مشکلات موجود کمپ‌های کارگری و پیگیری پرداخت رفاهی آنان باید در اولویت قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر ارائه و ارسال گزارشات بازدید و اقدامات انجام شده به دبیرخانه کمیسیون کارگری استان بوشهر افزود: رسیدگی به مطالبات کارگران باید در اولویت قرار گرفته شود.

پورات با اشاره به اینکه هیچگاه نباید چرخه تولید و خدمات متوقف شود، عنوان کرد: از مدیران صنایع پتروشیمی و مجتمع گاز مستقر در استان بوشهر در راستای تلاش و اقدامات شبانه‌روزی قدردانی می‌شود و حل موانع پیش روی آنان همانند گذشته در سطح استان و ملی پیگیری می‌شود.