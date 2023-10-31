به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه‌طباطبایی، این دانشگاه در پی نشر خبرهای کذب در خصوص اخراج دکتر علی احمدی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«۱. دکتر علی احمدی، عضو هیات علمی پیمانی پایه ۵ گروه روزنامه‌نگاری دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه که به علت مشکلات خانوادگی مرتباً در حال سفر به فرانسه است و کلاس‌های خود را به صورت مجازی برگزار کرده، عملاً از مهرماه ۱۴۰۰ در دانشگاه حضور نداشته و حتی پس از رفع محدودیت‌های حاصله از ویروس کرونا نیز به محل خدمت خود مراجعه نداشته است.

۲. مسئولان دانشگاه با وجود غیبت‌های مکرر ایشان به جهت تداوم سفر به فرانسه، نهایت مساعدت را به عمل آورده و از ارجاع پرونده به هیات تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی خودداری می‌کنند تا نامبرده بتواند دوباره به وظایف قانونی متوقف شده خود ادامه دهد. لکن به علت مشکلات شخصی و خانوادگی، دکتر احمدی امکان حضور در ایران را ندارد و متعاقباً نامبرده از دانشگاه تقاضا می‌کند که با مرخصی بدون حقوق وی موافقت کنند.

۳. صرف‌ نظر از اینکه هیچ مجوز یا موافقتی از گروه مربوطه برای ایشان برای اعطای مرخصی صادر نشده است، اعطای مرخصی بدون حقوق تنها با وجود شرایط قانونی از قبیل: شرایط ضروری و استثنایی و همچنین فراهم بودن امکان واگذاری دروس به سایر اعضای هیات علمی همکار و امثالهم میسر است. با وجود این، مسئولان دانشگاه در جهت کمک به وی با اعطای مرخصی بدون حقوق از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۴ ماه موافقت می‌کنند.

۴. حسب مستندات و مکاتبات متعدد اداری، نامبرده به طور کامل و حتی بیش از مدت قانونی از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده، لکن پس از انقضای مدت یاد شده در دانشگاه حاضر نشده و مجدداً تقاضای مرخصی بدون حقوق را مطرح می‌کند که برابر آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی اعطای مرخصی بدون حقوق به ایشان قانوناً امکان‌پذیر نیست.

۵. با وجود اینکه عملاً نامبرده از سال ۱۴۰۰ در دانشگاه به طور مرتب حضور نداشته، لکن حسب بررسی‌های به عمل آمده تا آبان ۱۴۰۱ به ایشان حقوق پرداخت شده است. در حالی که به لحاظ قانونی، دست کم مشارالیه مهر و آبان ۱۴۰۱ در مرخصی بدون حقوق بوده و حق دریافت حقوق را نداشته است.

۶. به جهت تداوم غیبت غیرمجاز نامبرده، حسب تکلیف قانونی و مطابق تبصره ماده ۸۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور که مقرر می‌دارد: (عضو هیات علمی پیمانی در موارد ضروری و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه لطمه نزند، صرفاً در مدت قرارداد، مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق، حداکثر به مدت ۴ ماه خواهد بود.) وضعیت مشارالیه برای رسیدگی به هیات بدوی تخلفات دانشگاه ارسال می‌شود.

این هیات پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، به علت حضور نامبرده در خارج از کشور، در اجرای ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به آگهی ابلاغ اتهام به تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌کند که به رغم انقضای مهلت یک ماهه قانونی دفاعیاتی از وی به هیات واصل نشده است.

به رغم اینکه برابر مقررات آیین دادرسی تکلیفی برای ابلاغ یا اطلاع رسانی از طریق ایمیل پیش بینی نشده، موضوع اتهام از طریق ایمیل دانشگاهی نیز در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ از سوی کارگزینی دانشگاه به وی اطلاع داده شده است.

۷. در نهایت هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی مطابق تبصره ماده ۸۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور که مقرر می‌کند: عضو هیات علمی پیمانی در موارد ضروری و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه لطمه نزند، صرفاً در مدت قرارداد، مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق، حداکثر به مدت ۴ ماه خواهد بود.

نظر به اینکه دکتر علی احمدی از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ تا ۳۰ دی ۱۴۰۱ به مدت ۴ماه (به طور کامل) از مرخصی اعطا شده از سوی دانشگاه استفاده کرده و لکن پس از گذشت مدت یادشده در محل کار خود حضور نیافته است؛ به اتفاق آرا با احراز غیبت غیرموجه، موضوع تخلف بند ۱ از ماده ۷ و مستند به ماده ۱۱ قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴، دکتر علی احمدی را به مجازات اخراج از دانشگاه محکوم می‌کند.

یادآوری این نکته ضروری است که مجازات غیبت غیرمجاز تنها اخراج است و مجازات دیگری قابل اعمال نیست.

۸. در حکم هیات بدوی آمده است: این رأی به استناد ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ظرف مدت یک ماه برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افراد خارج از کشور از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی و پس از آن به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت سه ماه برای اشخاص داخل کشور و شش ماه برای افراد مقیم خارج از کشور در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی است.

تأسف دانشگاه از اقدام دکتر احمدی و برخی رسانه‌های ارتباط جمعی

انتظار می‌رفت دکتر احمدی به عنوان عضو هیات علمی پیمانی که سابقه طولانی در دانشگاه ندارد و در بدو ورود در سال ۱۳۹۶ با پایه ۲ وارد دانشگاه شده و بخش قابل توجهی از مدت زمان یادشده نیز در غیبت غیرمجاز طولانی به سر برده و نهایت مساعدت نسبت به وی انجام شده است، موضوع را طوری وانمود نکند که گویا مسئولان دانشگاه در حق ایشان اجحافی انجام داده‌اند. مناسب بود نامبرده به جای مظلوم نمایی، دست کم به علت و چرایی اخراج خود اشاره می‌کرد.

همانطورکه مشخص است تنها علت اخراج ایشان از دانشگاه، «غیبت غیرمجاز طولانی» بوده است. ضمن اینکه حکم قطعی نشده و امکان تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر اعضای هیات علمی دانشگاه و همچنین دو مرحله رسیدگی در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

در پایان اعلام می‌شود: این نوع رفتار دکتر علی احمدی، شایسته عضو هیات علمی نبوده و مایه تأسف است.

ضمن اینکه دانشگاه علامه‌طباطبایی حق خود را به سبب انتشار خبرهای کذب توسط برخی رسانه‌ها بدون تحقیق و بررسی مقدماتی علیه این دانشگاه در خصوص موضوع مذکور را محفوظ می‌داند و متعاقباً در فرصت مقتضی اقدام قانونی انجام خواهد شد.»