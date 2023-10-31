امحای ۶۰ کیلومتر لوله گذاری قاچاق سوخت در میناب

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهادر اسماعیلی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات عملیاتی کشف قاچاق سوخت در شهرستان میناب بیان داشت: با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های مهم انتظامی کشور مبحث مقابله با قاچاق می‌باشد و همچنین در راستای جامع عمل پوشاندن به تدابیرفرمانده محترم کل انتظامی کشور مبنی براینکه امسال می‌بایست سال سخت و تلخی برای قاچاقچیان باشد، طرح‌های مقابله با قاچاق در سطح استان بصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این راستا مأموران مرزبانی استان هرمزگان در یک عملیات منسجم و هماهنگ با انجام برآورد اطلاعاتی دقیق و با اجرای یک طرح مشترک با مجموعه انتظامی، یگان ویژه و حضور پر رنگ پلیس‌های تخصصی از سحرگاه امروز در "روستای کرگان از توابع شهرستان میناب" که یکی از کانون‌های مهم جرم قاچاق در سطح استان می‌باشد این طرح همه جانبه با حضور و مشارکت دستگاه‌های دولتی از جمله دادگستری، سازمان حمل و نقل، شرکت نفت و با حضور میدانی دادستان میناب و حمایت ویژه استاندار هرمزگان اجرایی و عملیاتی شد.

این مقام ارشد مرزبانی استان اظهار داشت: با رصد و اقدام اطلاعاتی توسط عوامل مرزبانی و انتظامی استان محل‌های دپو مقادیر زیادی سوخت قاچاق توسط قاچاقچیان که قصد انتقال بوسیله مشک‌های ماری از طریق خور بندر کرگان به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتند، شناسایی شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح بالغ بر ۶۰ کیلومتر خط لوله که جهت انتقال سوخت از منازل به سمت خوریات لوله گذاری شده بود امحاء شده و همچنین بیش از صد عدد مخزن بزرگ و انواع مخازن کوچک پلاستیکی و فلزی که مملو از سوخت قاچاق بودند پس از تخلیه، امحاء شدند.

سردار اسماعلیی تصریح کرد: با توجه به اینکه محوریت اصلی اجرای این طرح مقابله با قاچاق سوخت بود در این راستا بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق که پس از دپو از طریق ۱۴ مشک ماری جابجا می‌شد کشف که حدود ۲۰۰ هزار لیتر سوخت از این مقدار با توجه به عدم امکان جابجایی در محل به همراه مشک‌های ماری، امحاء شد.

فرمانده مرزبانی هرمزگان با اشاره به سایر کشفیات شاخص این طرح بزرگ و موفق پلیسی، ابراز داشت: در راستای این طرح تعداد ۴ دستگاه خودروی سواری لوکس خارجی قاچاق، دو دستگاه موتورسیکلت ۲۵۰ سی سی، دو دستگاه موتور قایق، دو دستگاه موتور خودرو، یک دستگاه موتور تریلی، ۲ دستگاه پرس مشک (تولید مشک ماری)، ۵۴ حلقه لاستیک بزرگ خارجی و ۳۰ هزار نخ سیگار و انواع دیگر کالاهای قاچاق قاچاق کشف شد.

این مقام ارشد مرزبانی استان با اشاره به اینکه با توجه به میزان بالای توقیفات قاچاق، ارزش گذاری کشفیات این طرح توسط کارشناسان اقتصادی در حال بررسی می‌باشد، اظهار داشت: سوخت‌های قاچاق کشف شده از مخازن و محل‌های دپو تخلیه و بوسیله ۱۵ دستگاه کامیون تانکردار به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منتقل شدند.

سردار اسماعلیی در پایان خاطرنشان کرد: طرح‌های عملیاتی و ضربتی پاکسازی مناطق آلوده به قاچاق سوخت بصورت مستمر و با اقتدار توسط پلیس اجرا می‌گردد و به قاچاقچیان هشدار می‌دهیم پلیس با تمام توان و اقتدار با عاملان قاچاق با جدیت و بدون اغماض برخورد می‌کند و هرگز اجازه نخواهد داد هیچ گوشه‌ای از استان محل امنی برای جولان قاچاقچیان و عوامل قانون گریز و منفعت طلب باشد و با هیچ فرد یا افرادی در این خصوص تعارف و مماشات نخواهیم کرد.