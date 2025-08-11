۴۴۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد؛ توقیف بیش از ۱۱ هزار خودروی شوتی

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر سوادکوهی، مدیرکل دفتر امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور ریاست جمهوری در اواخر سال گذشته مبنی بر مقابله جدی با قاچاق سوخت گفت: پس از این دستور، کارگروه ویژه مقابله با قاچاق سوخت در ستاد مرکزی تشکیل شد که شامل چهار کمیته اصلی شناسایی، عملیات، پشتیبانی و قضائی است و هر یک از سازمان‌ها مسئولیت بخشی از این کمیته‌ها را بر عهده دارند.

وی افزود: از تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۳ اقدامات عملیاتی آغاز شد و در بیش از ۱۰ استان کشور به‌صورت میدانی حضور یافته و کارگروه‌ها را فعال کردیم. از آن زمان تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به فرآورده‌های نفت و گاز بوده است.

سوادکوهی ادامه داد: در این مدت حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ متهم و بیش از ۱۱ هزار خودروی شوتی کشف و ضبط شد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ مجموع کشفیات سوخت قاچاق ۱۷۰ میلیون لیتر بود، اما با اقدامات سال ۱۴۰۳، کشفیات به بیش از ۴۴۰ میلیون لیتر در چهار فرآورده سوختی رسید که نشان‌دهنده بیش از ۲۰۰ درصد افزایش است.

مدیرکل دفتر امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق همچنین گفت: بیشترین استان‌های درگیر در قاچاق سوخت، استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان بوده‌اند که بیشترین میزان کشفیات نیز در هرمزگان به ثبت رسیده است.

وی در پایان تأکید کرد: در مجموع، طی دوره زمانی ۲۹ دی ۱۴۰۳ تا اول مرداد ۱۴۰۴، حدود ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده و این اقدامات نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.