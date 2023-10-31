رشد آرام ۳۱۲۸ بورس در ابتدای معاملات سه شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تا به این لحظه رشد ۳۱۲۸ واحدی را انجام داده است، در ۱ ساعت و ۲۲ دقیقهای که از بازار میگذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۲۴۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۲,۱۸۱ میلیارد تومان را نشان میدهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم ۱۰۱ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوقهای درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۶۰۱ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوقها است. اما صندوقهای درآمد ثابت امروز شاهد ۷۷ میلیارد تومان خروج نقدینگی بودهاند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوقها خارج میگردد.
ارزش صفهای خرید ۱۵۷ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۳۷ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صفهای فروش هم بدون افزایش نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۴۶۵ میلیارد تومان قرار دارد.
۳۷۰ نماد در وضعیت مثبت، ۲۷ نماد صف خرید، ۲۳۶ نماد منفی، ۴۵ نماد نیز صف فروش هستند.
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