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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰

سلیمی مطرح کرد؛

تشکیل ۵۹ هزار پرونده دارویی درمانی برای بیماران نیازمند

تشکیل ۵۹ هزار پرونده دارویی درمانی برای بیماران نیازمند

رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر از تشکیل ۵۹ هزار و ۸۸۲ پرونده کمک حمایتی بلاعوض ویژه بیماران نیازمند مراجعه کننده به شعب هلال احمر سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی گفت: معاونت منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی این سازمان با همکاری مددکاران اجتماعی شاغل در سراسر کشور، از طریق تشکیل پرونده دارویی و درمانی، به مددجویان و بیماران نیازمند کمک بلاعوض ارائه می‌کند.

وی افزود: در ۶ ماهه نخست سال جاری با تخصیص ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار حمایتی طی چهار مرحله به حوزه ستادی سازمان داوطلبان و جمعیت هلال‌احمر استان‌ها، برای بیش از ۵۹ هزار بیمار نیازمند، پرونده خدمات حمایتی دارو و درمان تشکیل شده است.

سلیمی بیان کرد: مددکاران اجتماعی مطابق با آئین‌نامه خدمات اجتماعی، برای بیماران نیازمند مراجعه کننده تشکیل پرونده می‌دهند و بنا بر شرایط اقتصادی و خانوادگی مددجو و شدت نیازمندی وی، مبلغی را به عنوان کمک هزینه و مساعدت بلاعوض تعیین می‌کنند.

رئیس سازمان داوطلبان گفت: پرداخت کمک هزینه در زمینه‌های دارو، بستری طبی و جراحی، خدمات پاراکلینیکی، تأمین وسایل و تجهیزات توانبخشی و… به بیماران نیازمند، جز تسهیلات حمایتی آئین‌نامه خدمات اجتماعی جمعیت هلال‌احمر است.

سلیمی در پایان ضمن قدردانی از زحمات همکاران خود در این معاونت و سطح استان‌ها، اظهار امیدواری کرد که با حمایت مسئولین و اختصاص اعتبارات بیشتر به حوزه حمایتی دارو و درمان، بتوانیم در نیمه دوم سال جاری به بیماران نیازمند بیشتری خدمت‌رسانی کنیم.

کد مطلب 5926351

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